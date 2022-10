Felipe Neto rebate acusações de Nikolas Ferreira: 'burrice não tem limites'

O youtuber Felipe Neto divulgou, na noite dessa terça-feira (4), um vídeo nas redes sociais em que rebate as acusações feitas pelo recém-eleito deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já na legenda da publicação, o produtor de conteúdo alfineta o aliado de Bolsonaro: "Nunca respondi esse chaveirinho de miliciano, essa será a primeira e única vez. A burrice não tem limites".

"Você faz vídeos sobre mim há cinco anos e eu sempre te ignorei pela sua insignificância e porque tudo que você quer é palanque”, disparou.

No post, ele debocha do apoio de Nikolas ao presidente e até da capacidade cognitiva dele o chamando de "chaveirinho do fascismo" e "chupetinha de genocida". Isso porque o político havia gravado um vídeo apontando Lula como um "transcristão" e a favor da liberação das drogas e do aborto.

"Você é leitor de título de matéria. Você tem a profundidade de um pires", disse Felipe Neto após mostrar um trecho de um vídeo no qual Nikolas cita a notícia 'Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a Presidência'.

Neto tenta fazer relação com uma frase postada pelo youtuber: "Presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto". No entanto, a matéria se referia à presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) e não à presidência da República.