Flávio Bolsonaro posta foto falsa de Casimiro e streamer se posiciona

O senador Flávio Bolsonaro publicou em sua conta do Instagram neste domingo (23) imagem manipulada do streamer Casimiro. Na foto, postada nos stories, ele segurava dois balões com o número dois, deixando a entender um apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro nas urnas.

Na foto original utilizada para a montagem, o streamer segurava o número 29. A imagem havia sido publicada há alguns dias como comemoração de seu aniversário.

Após a repercussão negativa da fake news, Flávio Bolsonaro apagou a publicação que utilizava a foto de Casimiro. Nas redes sociais, muitos sugeriram que o streamer entrasse com ação na Justiça contra o senador pelo uso indevido de sua imagem.

Anteriormente, Casemiro já havia se posicionado contra o atual governo de Jair Bolsonaro em transmissões online e já havia inclusive declarado voto ao ex-presidente Lula.

Casemiro se posiciona

Após a repercussão durante o dia, Casemiro utilizou o Twitter para se posicionar sobre o caso na noite deste domingo.

"Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2° turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é 13", publicou.