Elmano aponta combate à fome, geração de emprego e segurança como prioridades no Governo

Governador eleito do Ceará, Elmano de Freitas (PT) reforçou o compromisso de combater a fome, reforçar o efetivo da Segurança Pública e ampliar a geração de emprego no Ceará como medidas prioritárias que serão adotadas no início da sua gestão, a partir de 1º de janeiro de 2023. A declaração foi concedida, nesta segunda-feira (3), em entrevista ao CETV 1ª edição, da TV Verdes Mares.

Elmano de Freitas Governo eleito do Ceará "A medida mais importante é nós garantirmos primeiro um combate à fome, porque infelizmente nós tivemos o retorno fome no País inteiro, e o Ceará também tem essa dificuldade. Nós temos que fazer uma grande ação junto com as entidades, para que a gente possa fazer um campanha para que nenhum cearense fique nesse sofrimento de passar fome"

O petista foi eleito neste domingo (2), em primeiro turno, com 54,02% dos votos válidos de 100% das urnas apuradas.

Durante a entrevista, Elmano também destacou a ampliação do efetivo de profissionais da Segurança Pública como uma prioridade, bem como reforçar as ações de inteligência com integração das forças policiais no Centro Integrado de Segurança Pública (CISP). Além disso, ele reafirmou que vai ampliar o Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) para todas as cidades cearenses.

"A segunda é nós garantirmos efetivamente a chamada de mais profissionais de segurança para que a gente possa, com a inauguração do nosso centro integrado de segurança pública, reunir os nossos comandos da polícia militar, da polícia civil com a inteligência – que pessoalmente nós possamos acompanhar de perto", declarou.

Para a geração de emprego, também pontuada pelo petista como uma dos três pilares da sua gestão, ele quer atrair investimento público e privado para aumentar postos de trabalho no Ceará.

Para isso, Elmano aposta no diálogo com o setor produtivo e também com o Governo Federal, principalmente se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) for eleito no segundo turno. Lula vai disputar com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em 30 de outubro.

"Nós não somos capazes, sozinhos, apenas com o Governo do Estado, de termos a condição de gerar emprego para todo o nosso povo. Precisa ter uma ação muito combinada do Governo do Estado com o Governo Federal, para que a gente tenha retorno de investimento público, para que a gente atraia investimento privado com mais intensidade para gerar emprego", reforçou.

Governabilidade

Com a diversidade de partidos que conquistaram uma vaga na Assembleia Legislativa, inclusive com parlamentares ligadas ao Bolsonarismo, Elmano de Freitas disse que pretende dialogar com todos os parlamentares para ter uma ampla base na Casa.

"Nós vamos ter uma condição de uma maioria na Assembleia Legislativa. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Estive lá por 7 anos e meio, conheço os parlamentares, boa parte reeleitos. E nós vamos ter um tratamento de muito diálogo, de muita escuta", reforçou.

Questionado se contava com o PDT para obter maioria, o petista salientou que "não tem dúvidas" de que os parlamentares da agremiação irão abraçar o seu projeto para o Ceará.

Na ocasião, ele ainda reforçou que o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que ficou em terceiro na disputa, já o telefonou para parabenizá-lo pela vitória – o que para Elmano representa um indício de retomada de união diante do resultado do primeiro turno.

Elmano de Freitas Governador eleito do Ceará "Do que eu vi do resultado da Assembleia, o crescimento do PT é muito significativo, nós saímos de 4 deputados (em 2018) para 8 do e 1 do PCdoB, que é da Federação. (Temos) deputados do MDB, do PP, do PDT, que eu tenho muita clareza que, com os que foram eleitos, nós temos ampla condição de forma uma maioria sólida na Assembleia"

Transição

Sobre os preparativos para a transição de Governo, Elmano de Freitas diz que espera uma passada de bastão tranquila, tendo em vista que acompanhou os projetos encaminhados pelas gestões de Camilo e da governadora Izolda Cela (sem partido).

No entanto, para poder encaminhar projetos firmados durante a campanha, o petista disse que terá um grupo para acompanhar a transição, "para que toda a equipe possa assumir trabalhando" no dia 1º de janeiro de 2023.

"Nós não temos tempo a perder. É muito importante que desde o primeiro dia a gente esteja trabalhando firme, assim foi com o nosso governador Camilo, assim quero seguir", frisou.

Na ocasião, ele reforçou que o alinhamento é importante para dar início à ampliação das escolas de tempo integral; à implementação do programa "Vai-e-vem livre", que busca ofertar passagem gratuita em ônibus intermunicipais que liguem a Fortaleza aos municípios da Região Metropolitana; à construção de 40 mil unidades habitacionais e seguimento a outras promessas de Governo assumidas na campanha.

"Para fazer, a gente precisa começar a desde o primeiro dia para que a gente possa ao final de um governo dizer: cumprimos", destacou.