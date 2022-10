Eleições 2022: nº de votos brancos e nulos cai 50%; veja ranking por estados

O número de votos brancos e nulos na eleição para primeiro turno deste domingo (2) é o menor desde 1994, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ao todo, foram 5,4 milhões, o equivalente a 4,41% do total. Em comparação com o primeiro turno em 2018, o percentual de brancos e nulos chegou a 8,8%. O que representa 50% a menos do registrado.

“Aproximadamente 7,5 milhões de pessoas compareceram a mais para votar em candidatos, deixando de votar nulo e em branco. É um dado interessantíssimo, porque representa uma maior participação efetiva na escolha dos dirigentes do país”, avaliou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE.

O estado do Ceará teve 3,54% de votos brancos e nulos, ocupando na região Nordeste o terceiro menor índice, atrás do Piauí (3,36%) e Maranhão (3,43%).

Quando o quesito é nacional, ocupa a 16ª menor marca entre o Distrito Federal e os 26 estados.

Confira abaixo o percentual por estado:

1. Pará: 2,29%

2. Roraima: 2,3%

3. Amapá: 2,41%

4. Rondônia: 2,55%

5. Mato Grosso: 2,6%

6. Amazonas: 2,71%

7. Mato Grosso do Sul: 3,1%

8. Distrito Federal: 3,15%

9. Acre: 3,29%

10. Tocantins: 3,33%

11. Piauí: 3,36%

12. Maranhão: 3,43%

13. Goiás: 3,44%

14. Santa Catarina: 3,49%

15. Rio Grande do Sul: 3,66%

16. Ceará: 3,54%

17. Paraná: 3,83%

18. Rio Grande do Norte: 3,99%

19. Espírito Santo: 4,09%

20. Alagoas: 4,53%

21. Rio de Janeiro: 4,57%

22. Sergipe: 4,86%

23. Pernambuco: 4,99%

24. Minas Gerais: 5,04%

25. Bahia: 5,1%

26. Paraíba: 5,31%

27. São Paulo: 5,64%