Cid reúne parlamentares do PDT para definir estratégias da campanha pró-Lula no Ceará

O senador licenciado Cid Gomes (PDT), principal liderança do PDT Ceará, reuniu correligionários em seu escritório, em Fortaleza, para articular estretégias de campanha pró-Lula (PT) no Ceará. O encontro ocorre na reta final da disputa, a 10 dias do pleito.

Além de Cid e dos deputados federais e estaduais do PDT, estavam presentes o senador em exercício Julio Ventura (PDT), o senador eleito Camilo Santana (PT), o governador eleito Elmano de Freitas (PT), o primeiro-cavalheiro do Ceará, Vevéu Arruda, o prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), e o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PDT).

Cid em campanha

O encontro ocorre 10 dias após um encontro promovido por Camilo e Cid com prefeitos e parlamentares para fortalecer a campanha de Lula no Ceará. No evento, o petista revelou que o objetivo da campanha pró-Lula é aumentar a votação para Lula no Ceará, superando o índice de 75%.

No primeiro turno, a votação do candidato à presidência pelo PT chegou a 65,9% no Estado.

