Camilo e Cid reúnem prefeitos e parlamentares para fortalecer campanha do Lula no Ceará

Em um evento que aglutinou novamente forças políticas que há anos não dividiam o mesmo palanque no Estado, o senador eleito Camilo Santana (PT) e o senador Cid Gomes (PDT) se reuniram, nesta segunda-feira (10), com prefeitos e parlamentares para fortalecer a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará. O evento ocorreu no Comitê Central de Lula no Ceará, localizado na Av. Washington Soares, em Fortaleza.

Lula irá disputar o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no dia 30 deste mês.

O encontro busca manter a mobilização em torno da campanha de Lula no Estado diante da definição em primeiro turno da corrida pelo Governo do Ceará, com a eleição de Elmano de Freitas (PT), que também estava presente no evento.

Para demonstrar a união de forças em torno do nome do petista, o evento aglutinou lideranças do PT, PDT, MDB, PCdoB, Psol, PV, Rede, PP, PRTB, PSC, Agir, PMB e Cidadania. Rompidos desde 2012, o senador Cid Gomes e a deputada federal reeleita Luizianne Lins (PT) voltaram a dividir o mesmo palanque para pedir votos ao petista, que contou ainda com a presença da governadora Izolda Cela (sem partido) e de Eunício Oliveira (MDB).

Em discurso direcionado às lideranças políticas municipais, o senador eleito Camilo Santana (PT) listou seis pontos prioritários para a campanha petista no segundo turno.

Como prioridade, ele estabeleceu a meta de aumentar a votação para Lula no Ceará, superando o índice de 75%. No primeiro turno, a votação do candidato à presidência pelo PT chegou a 65,9% no Estado.

Camilo Santana Senador eleito do Ceará “O nosso objetivo hoje é somar e fazer uma grande frente para dar uma grande votação a Luiz Inácio Lula da Silva no dia 30 de outubro. O Ceará foi o quarto estado que deu a maior votação ao Lula. Nós perdemos apenas do Piauí, do Maranhão e da Bahia. O Lula tirou quase 66% dos votos no Ceará. A nossa meta mínima é chegarmos 75% dos votos do segundo turno aqui pro presidente Lula”

Afastado da campanha nas ruas pelo Governo do Ceará no primeiro turno, Cid Gomes subiu ao palanque nesta sexta para pedir voto para Lula contra Bolsonaro. Na ocasião, ainda brincou, alegando que dessa vez estava preocupado por não receber nenhuma “vaiazinha”.

Cid Gomes Senador do Ceará “Eu estou aqui em primeiro lugar pelo Brasil. O Brasil não pode ter mais quatro anos do desastre que é a gestão, se é que a gente pode chamar assim, do Bolsonaro. É um governo sem rumo, é um governo biruta que não sabe o que faz na Saúde, na Educação”

Em 2018, na última vez que subiu em um palanque do PT em prol da candidatura de Fernando Haddad pela Presidência da República, Cid saiu vaiado após declarar que o PT deveria fazer uma “mea-culpa”.

Agora, ele citou a importância do pedido de Camilo para mobilizar prefeitos e parlamentares do PDT a apoiar a candidatura de Lula no Ceará.

“Eu estou aqui por um terceiro motivo: o meu querido amigo Camilo me pediu que eu ajudasse na mobilização de amigos do PDT para esse segundo turno. Camilo, cada um dos que você me pediu foram falados ao longo do final de semana pessoalmente. Estão aqui praticamente todos eles: os prefeitos e prefeitas do PDT. Os deputados do PDT, eu me reunir demoradamente com a bancada federal e com a bancada estadual. E não sossegarei enquanto não tiver cada um dos filiados do PDT engajados nessa luta no segundo turno. Conte comigo para ajudar no que for necessário. Vamos à luta. Vamos à vitória se Deus quiser”, finalizou.

Defesa por mudança

Durante o evento, a governadora Izolda Cela também manifestou contentamente em ver tantas lideranças políticas unidas em torno do apoio ao ex-presidente e alfinetou a gestão Bolsonaro – a qual classificou como "imprópria" para qualquer idade.

"Nós somos um arco de representaatividade. Tem uma coisa que nos une fortemente: a defesa do Brasil. E defender, como foi bem dito aqui, desse tipo de liderança – se a gente pode chamar assim – perniciosa. É uma presença imprópria para as nossas gerações, imprópria para menores, imprópria para maiores. A gente não tem mais condição de assistir o que a gente tem assistido nesses anos mais recentes. Então, para virar essa página, nós temos que trabalhar, que nos engajar", declarou a mandatária.

Governador eleito pelo Ceará, Elmano de Freitas considerou o momento histórico e destacou que as pessoas já "sofreram muito".

"Nós já sofremos muito. Nós sofremos com o impeachment da presidenta Dilma, nós sofremos com a prisão do presidente Lula, nós sofremos em ver o Bolsonaro na presidência do Brasil. Nós sofremos com o povo não ter esperança de ter uma casa porque acabaram o Minha Casa Minha Vida. Nós sofremos com as pessaos nos procurando porque precisam de um emprego e não sabem o que fazer", acrescentou.

Legenda: Aliados, PT e PDT se articulam por campanha de Lula no Ceará Foto: Kid Jr

Estratégias de campanha

Camilo também fez um apelo para que os prefeitos facilitem a ida dos eleitores às urnas. “Nossa missão é garantir a presença dos eleitores no dia da votação. Como passou a eleição de governador e deputado, há uma tendência da ausência do eleitor no segundo turno”, disse.

No primeiro turno, o Ceará somou 17,46% de abstenção, valor abaixo da média nacional, que ficou em cerca de 21%. “Precisamos estimular e garantir transporte dos eleitores, porque é oficial, regular e garantido pela Justiça Eleitoral, para que eles possam ir às urnas e depositar o voto no dia das eleições”, reforçou Camilo.

Ele ainda destacou a importância de distribuir material de campanha nas cidades do Interior e na Capital e convocou as lideranças para uma mobilização em todo o Estado no próximo dia 13 de outubro. “Queremos fazer mobilizações em todos os 184 municípios do Ceará pelo Lula, caminhada, adesivaço, qualquer movimento”, disse.

O senador eleito, que também coordena a campanha para Lula no Ceará para o segundo turno, pediu que os gestores disseminem as propostas de Lula. “Deem entrevistas, isso é legal, pode dar entrevista, dar sua opinião, mostrar a importância dessa eleição e divulgar o nome do presidente Lula”, ressaltou.

Redes sociais e eleitorado evangélico

Camilo fez ainda um reforço a duas estratégias: a participação nas redes sociais e o empenho no convencimento do eleitorado evangélico.

“Essa eleição tem um peso muito forte nas redes sociais, então é muito importante que todo mundo que usa Facebook, Instagram, Twitter, que tem Whatsapp, entrar na página oficial do Lula e divulgar, compartilhar o material”, disse.

"Há uma série de fake news em relação às igrejas e aos pastores. Lula foi o presidente que criou a Marcha para Jesus, criou a Lei da Liberdade Religiosa, o Dia do Evangélico, portanto, o que estão dizendo sobre ele é mentira (...) conversem com os pastores, tenham uma conversa franca, sincera e digam que o melhor para o Ceará e para o Brasil é nós elegemos Lula presidente”, concluiu Camilo.