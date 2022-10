Atores de 'Vingadores' defendem voto nas eleições do Brasil; entenda o movimento

Sem citar nenhum candidato, atores do elenco de "Vingadores" usaram as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para se posicionar pedindo que os fãs votem no segundo turno das eleições do Brasil.

Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Benedict Wong (Wong), Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Robert Downey Jr. (Homem de Ferro) interagiram no Twitter com artistas como Juliette, Luciano Huck, Fábio Porchat, Thelma Assis e Paulo Vieira.

Escrevendo em português, o elenco subiu a hashtag "#NemTodoHeróiUsaCapa". O foco dos super-heróis da Marvel é a defesa de temas como preservação do meio ambiente e ciência.

Veja algumas das interações: