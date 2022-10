Metrô e VLTs serão gratuitos na Grande Fortaleza, Sobral e Cariri no 2º turno das eleições

Durante o segundo turno das eleições (30), o funcionamento do Metrô e VLTs no Ceará será gratuito em todas as linhas operadas pelo Metrofor na Grande Fortaleza, Sobral e Cariri. A operação começará às 7h30 e continuará até às 18h.

Não será necessário apresentar documentação comprobatória do local de votação para embarcar nas linhas Sul e Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e VLTs de Sobral e Cariri.

O transporte sobre trilhos funcionará em horários especiais no domingo. Por isso, é necessário que o usuário consulte a programação das viagens de Metrô e VLT, válida apenas para o dia 30, que está disponível em metrofor.ce.gov.br

TRANSPORTE PÚBLICO EM FORTALEZA

Em Fortaleza, o transporte público também será gratuito no 2° turno das eleições, conforme informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A ação, que valerá das 5h às 18h, é assegurada por lei sancionada pelo prefeito José Sarto, ainda de acordo com o órgão.

Legenda: Transporte público em Fortaleza será gratuito durante o 2° turno Foto: Reprodução/redes sociais

No dia 30, a frota contará com reforço em 247 linhas, que terão o dobro de ônibus circulando. Os terminais de integração também receberão 25 carros reservas, o que totalizará uma frota de 847 veículos.

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Os eleitores que precisarão se deslocar até outros municípios também serão contemplados: a solicitação da gratuidade do transporte intermunicipal está disponível desde a última quarta (26). Para realizar o pedido, os interessados devem comparecer presencialmente nos terminais rodoviários, portando documento oficial com foto (RG, CNH OU CTPS), título de eleitor, E-título ou Comprovante de Votação.

A gratuidade estará disponível entre 17h da sexta-feira (28) e 8h da segunda-feira (31). Ao embarcar, o eleitor deverá apresentar documento oficial com foto e um título de eleitor, ou E-título ou Comprovante de Votação.

OPERAÇÃO GARANTIDA POR LEI

A gratuidade na passagem foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Ceará no último dia 20. A medida contemplou transportes intermunicipais e metropolitanos, regulares e alternativos, além do Metrô de Fortaleza e do Veículo Livre sobre Trilhos.

A proposta foi apresentada pela governadora Izolda Cela (sem partido) no dia 19, como forma de assegurar, à população, o direito ao voto, mesmo diante da situação de crise econômica. A ação tramitou em regime de urgência e foi aprovada, em dois turnos, com emendas modificativas que garantiram a ampliação do horário de funcionamento do serviço.

O responsável por subsidiar o projeto será o Poder Executivo Estadual, que custeará o valor das passagens para a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), órgão que administra o transporte de passageiros.