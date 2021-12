Eduardo Leite diz que conversou com Sérgio Moro sobre 'construção de convergências políticas'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), se reuniu com o pré-candidato a presidente pelo Podemos, Sérgio Moro, na manhã deste sábado (4). O encontro foi divulgado no perfil oficial do chefe do Executivo.

Dentre outros assuntos, segundo ele, a pauta abordou a "importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso".

Nas prévias do PSDB para decidir o candidato do partido em 2022, Leite foi derrotado pelo governador de São Paulo, João Doria. Desde então, tem sinalizado que não pretende atuar na campanha do correligionário.

Divergências internas levantam o questionamento sobre a permanência do gaúcho na sigla.

Sobre o encontro de hoje com o ex-juiz, ele disse que o recebeu para "uma boa conversa”.

“O combate às desigualdades, a retomada da economia e a importância da construção de convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita!”, disse, no Twitter.