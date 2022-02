Durante live, Bolsonaro desautoriza Mourão por fala sobre invasão russa à Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro desautorizou, durante live nesta quinta-feira (24), a fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Mais cedo, o vice disse que o Brasil não concorda com a invasão da Ucrânia e comparou Putin a Hitler.

Ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, Bolsonaro disse, durante transmissão ao vivo, que não cabe a Mourão falar sobre o assunto. "O artigo 84 diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e falou mesmo, que eu vi as imagens, está falando algo que não deve. Não é de competência dela. É de competência nossa", pontuou.

Ministros

O presidente disse ainda que ministros envolvidos com o tema estão sendo ouvidos para que a decisão do posicionamento do Brasil seja tomada. Acrescentou ainda que o governo quer a paz, mas não entrou em mais detalhes sobre a invasão russa na Ucrânia.

Na semana passada, Bolsonaro esteve na Rússia e teve um encontro com Putin. "Viajamos em paz para a Rússia. Fizemos um contato excepcional com o presidente Putin, acertamos a questão dos fertilizantes para o Brasil", completou.