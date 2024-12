Causa animal em disputa: quem será o “rei dos cachorros” no PSD e na base governista?

O cenário político cearense testemunha uma disputa curiosa dentro do grupo governista estadual, envolvendo dois nomes de peso ligados à causa animal, uma pauta atual e relevante. Ambos do PSD, o deputado federal Célio Studart e o vereador eleito Apollo Vicz têm protagonizado um embate velado em torno de quem se destaca na agenda de proteção animal.

O clima entre os dois escalou quando, no exercício do mandato de deputado estadual suplente, Vicz aprovou um convite para que o titular da secretaria estadual – aliado de Célio – fosse à Assembleia Legislativa para uma conversa com ele sobre as políticas estaduais.

O episódio lembra o famoso adágio popular: seria melhor ser "o cachorro do rei ou o rei dos cachorros?" No caso, a resposta ainda está em aberto, mas o embate reforça que, mesmo dentro do mesmo partido, do mesmo grupo e por uma causa nobre, as disputas por espaço político não tiram férias.