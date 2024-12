Elmano decreta ponto facultativo a partir do meio-dia, nos dias 24 e 31 de dezembro, no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) divulgou, nas redes sociais, que assinou o decreto que estabelece ponto facultativo a partir de meio-dia, nos próximos dias 24 (véspera de Natal) e 31 de dezembro (último dia do ano), em todos os órgãos da administração pública estadual.

"O documento assegura o funcionamento das atividades essenciais à população, em áreas como saúde, segurança pública, abastecimento d’água, entre outras", ressaltou o governador, em postagem no Instagram.

Elmano de Freitas terminou a publicação desejando boas festas aos cearenses no fim do ano de 2024: "Desejo a todas e todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!".

