De Noda de Cajú a Wesley Safadão: veja os artistas mais contratados por prefeituras do Ceará

A constatação é de um levantamento feito pelo Diário do Nordeste analisando os contratos feitos por inexigibilidade de licitação em todos os 184 municípios do Estado, até o último dia 10 de junho. Desde março, quando os grandes eventos passaram a ser liberados no Ceará, as prefeituras já anunciaram investimentos de R$ 22,1 milhões em shows de grandes artistas. Os dados estão disponíveis no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Ceará (TCE).