De licença da Câmara até março, Ronivaldo Maia pode sofrer processo disciplinar no PT

A comissão especial formada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para apurar a conduta do vereador Ronivaldo Maia (PT), que há dois meses foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, concluiu que há elementos que indicam que o político infringiu o código de ética do partido e vai sugerir a abertura de um processo disciplinar contra ele.

A informação foi repassada ao Diário do Nordeste pelo vereador Guilherme Sampaio, presidente do diretório municipal do PT em Fortaleza. De acordo com o parlamentar, a comissão especial, montada em âmbito estadual, teve acesso ao processo na Justiça, entrevistou a vítima e ouviu, também, o vereador Ronivaldo.

“Esse trabalho foi iniciado ainda em dezembro, concluído nos últimos dias e encaminhado ao (diretório) estadual. Acredito que na próxima reunião esse assunto deve ser tratado porque processos disciplinares se dão no âmbito da comissão de ética”, garantiu Guilherme, reforçando a “responsabilidade histórica do PT na luta contra a violência doméstica”.

Internamente, na Câmara Municipal, não houve nenhuma representação contra o vereador Ronivaldo Maia, segundo a presidência da Casa.

Soltura



Licenciado da Câmara por quatro meses, desde dezembro, Ronivaldo foi solto nesta terça-feira (1º) por um habeas corpus concedido em julgamento da 3ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O parlamentar deve respeitar medidas cautelares como uso de tornozeleira eletrônica; recolhimento domiciliar noturno (de 20h às 6h); impedimento de contato com a vítima e com as testemunhas e comparecimento mensal à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

A soltura de Ronivaldo pegou de surpresa os vereadores que compareceram à abertura dos trabalhos legislativos da Casa nesta terça (1º). A vereadora Larissa Gaspar (PT), por exemplo, disse à reportagem que ainda deve procurar o correligionário para conversar.

"Imagino que tenha sido um processo muito difícil. Nem sei se ele vai querer esse nível de exposição. Não sei, é preciso conversar com ele e ouvir o que está pensando, se quer retornar ou não (à Câmara)", disse a parlamentar.

Guilherme Sampaio também afirmou que cabe ao vereador a decisão sobre tomar posse novamente de seu posto na Câmara, hoje ocupado por Dr. Vicente (PT). "A decisão em relação à licença é dele (Ronivaldo). Não tenho nenhuma informação relativa a quais serão as decisões dele após o término dessa licença. Presumo que a prioridade do vereador seja apresentar sua defesa no âmbito judicial", comentou o parlamentar.