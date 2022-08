Confira a agenda de campanha dos candidatos ao Governo do Ceará nesta segunda-feira (29)

Nesta segunda-feira (29), os candidatos ao Governo do Ceará participam de reuniões com as equipes de campanha e lideranças locais.

No último fim de semana, os postulantes ao Palácio da Abolição deixaram a Capital e focaram as atividades de campanha no interior do Estado.

Confira abaixo o roteiro completo dos candidatos.

CAPITÃO WAGNER (UNIÃO)

07h25 - Entrevista em programa de rádio​

18h - Debate em emissora de televisão

20h - Encontro com lideranças em Caucaia

CHICO MALTA (PCB)

6h - Visita a canteiros de obras

ELMANO DE FREITAS (PT)

9h - Reunião da coordenação geral de campanha

18h - Debate em emissora de televisão

19h - Encontro com o setor da Saúde

ROBERTO CLÁUDIO (PDT)

8h30 - Reunião com equipe do plano de Governo

10h - Gravação de programa eleitoral

18h: Debate em emissora de televisão

SERLEY LEAL (UP)*

7h30- Panfletagem no Campus do Pici

11h30- Panfletagem no IFCE (Fortaleza)

17h- Panfletagem no CH1- UFC

18h30- Participação na Plenária da Candidatura Somos todos Preta Simoa

ZÉ BATISTA (PSTU)

Não tem agenda pública

*Diagnosticado com cálculos renais, o candidato Serley Leal está internado para procedimento cirúrgico. A agenda desta segunda-feira será cumprida pelo vice, Bita Tapeba (UP).