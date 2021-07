Cidades do Ceará registram protesto contra Bolsonaro

Organização de sindicatos, movimentos sociais e partidos de esquerda se reuniram em protestos contra Jair Bolsonaro no Ceará, na tarde deste sábado (24). Atos foram registrados em Fortaleza e em municípios como Baturité, Caucaia, Juazeiro do Norte, Morada Nova e Quixadá. Os protestos fazem parte de uma série de manifestações nacionais que pedem o impeachment do presidente e mais vacinas contra a Covid-19.

Na capital cearense, movimentos sociais iniciaram atos na Praça Portugal. Placas com frases como "Fora Bolsonaro!", "Voto impresso é golpe" e mensagens a favor do uso de vacinas contra a Covid-19 foram erguidas por manifestantes.

Grupos também prestaram apoio ao Padre Lino. Em 11 de julho, o sacerdote foi hostilizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Legenda: Placa com apoio ao padre Lino Allegri Foto: Thiago Gadelha/SVM

Baturité

Legenda: Atos contra o presidente Jair Bolsonaro no Centro de Baturité Foto: CUT Ceará//Facebook

Diversos movimentos sociais e sindicais se reuniram na Praça Matriz para protestar contra Jair Bolsonaro. A atividade contou com a presença de Carmem Santiago, secretária de saúde do trabalhador da CUT Ceará.

Os manifestantes pediam por vacina, fim das privatizações e se mostraram contra todas as medidas que retiram os direitos dos trabalhadores.

Caucaia

Legenda: Atos contra o presidente Jair Bolsonaro no Centro de Baturité Foto: CUT Ceará//Facebook

Na Região Metropolitana de Fortaleza, em Caucaia, cearenses também lotaram uma das principais praças localizadas no Centro. Além da população protestar contra o atual presidente, também foi pedido em faixa a conclusão das obras do Terminal das Malvinas

Juazeiro do Norte

Legenda: Mobilização contra o governo de Jair Bolsonaro no Centro de Juazeiro do Norte Foto: CUT Ceará/Facebook

No Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte, movimentos sociais e sindicais se reuniram na Praça da Prefeitura. Centenas de pessoas formaram mobilização que percorreu ruas do Centro do município. Manifestantes exaltaram o uso benéfico das vacinas contra a Covid-19 e o trabalho dos profissionais de saúde por meio de placas com frases como: "O SUS salva vidas. Ele não".

Morada Nova

Legenda: População em protesto contra Jair Bolsonaro no Centro de Morada Nova Foto: CUT Ceará/Facebook

No interior do Ceará, no município de Morada Nova, a movimentaçã aconteceu na Praça Eduardo Girão. A atividade contou com a presença de Josué Cândido, secretário de organização e política sindical da CUT Ceará. Em placas, manifestantes pediam auxílio de R$600

Quixadá

Legenda: Adesivação de veículos em Quixadá Foto: CUT Ceará/Facebook

No Sertão Central, em Quixadá, manifestantes se reuniram na Praça José de Barros para protestar. Movimento realizou adesivação de veículos com banner "Fora Bolsonaro".