Carlos Hilton é o novo secretário da Saúde do Ceará, anuncia Izolda Cela

O ex-vice-prefeito de Sobral, o odontólogo Carlos Hilton foi escolhido pela governadora Izolda Cela (sem partido) para assumir a titularidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ele inicia nesta quinta-feira (4) no lugar do médico Marcos Gadelha, que deixou o cargo na última segunda-feira (1º). Carlos Hilton ocupava a função de secretário-executivo da Sesa.

Legenda: Esse assume o comando da Sesa nesta quinta-feira (4) Foto: Divulgação

Professor assistente da UVA e cedido como secretário executivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral, Carlos Hilton atuou na gestão pública de Sobral de 1997 a 2012. Na cidade, que é berço política da governadora, ele foi eleito vice-prefeito (2013 a 2016) de Veveu Arruda (PT), marido de Izolda.

Carlos Hilton é graduado em Odontologia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e mestre em Gestão e Modernização Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Possui experiência na área de Administração com ênfase em Gestão Pública, e também tem como área de atuação a Saúde Coletiva.

Ele é o terceiro titular da Pasta em menos de quatro anos. Antes dele, o cardiologista Marcos Gadelha estava no comando da Sesa desde agosto de 2021, depois da saída de Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o dr. Cabeto. Cabeto foi responsável por conduzir a principal pasta do Estado durante os períodos mais críticos da pandemia da Covid-19, ficando à frente da Sesa de março de 2019 a agosto de 2021.