Candidata ao Senado, Kamila Cardoso minimiza apoio de prefeitos e defende transparência de emendas

Candidata ao Senado pelo Podemos, Kamila Cardoso minimizou, nesta terça-feira (23), a baixa adesão de prefeitos às chapas majoritárias lançadas pela coligação "União pelo Ceará" e frisou que não irá tentar "buscar" o apoio dos gestores municipais.

Kamila Cardoso Candidato ao Senado "Enquanto eles estão atrás de prefeitos, eu quero ir atrás de conquistar o povo cearense"

Em outras oportunidades, o candidato ao Governo da coligação de Kamila, Capitão Wagner, também minimizou o apoio de prefeitos diante da disputa intensa pelos gestores entre as candidaturas do PT e do PDT.

Nesta terça, Kamila participou de encontro com pastores no Centro de Fortaleza. A reportagem, no entanto, não recebeu autorização para acompanhar o evento. Após a reunião, Kamila cumprimentou eleitores pelo Centro e concedeu entrevista ao Diário do Nordeste.

"Kamila Cardoso vem sem realmente esse perfil de buscar prefeitos. Não que eles não sejam importantes, eles são importantes. Eu estou aliada ao Capitão Wagner, é claro que a gente tem uma minoria de prefeitos, mas eu quero que o povo cearense conheça a Kamila. E a gente vai ter essa oportunidade com maior tempo de TV", acrescentou.

Transparência

Na ocasião, ela também destacou que, se eleita, irá transferir emendas de forma transparente, para que a população acesse com facilidade os investimentos dos parlamentares.

"A divulgação de dados, divulgação de trabalho, das emendas parlamentares e para onde elas vão é uma temática que a informação não chega para a população comum. Nem se for no portal da transparência, consegue-se ter essa informação de forma clara", reforçou.

A candidata do Podemos destacou, ainda, o mandato de seu colega de partido, senador Eduardo Girão (Podemos), como referência, principalmente no quesito economia de verba de gabinete.

"Eu tenho o Eduardo Girão ao meu lado, que tem um gabinete enxuto, trabalhando com metade do orçamento disponível, sem nenhuma regalia, sem nada à disposição que possa favorecê-lo de forma pessoal. Então, é possível ter um trabalho enxuto, coerente, objetivo, sem ter uma máquina administrativa toda voltada em favorecimento do político e não do povo", finalizou.