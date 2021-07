Camilo Santana sanciona projeto de pagamento da inscrição do Enem 2021 para alunos da rede estadual

Em transmissão ao vivo nesta terça-feira (6) nas redes sociais, o governador Camilo Santana sancionou o projeto que garante o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2021 (R$ 85) a alunos da rede pública estadual que tiveram a isenção negada pelo Governo Federal.

A matéria de autoria do Governo do Estado foi aprovada pela Assembleia Legislativa na última quinta-feira (1º). A taxa será paga por meio da Secretaria de Educação do Estado.

Na última sexta-feira (25), o Governo Federal divulgou resposta final aos alunos que ainda buscavam a isenção da taxa de inscrição do Enem.

A isenção será dada aos alunos que estiverem cursando ou tenham concluído há pelo menos um ano o Ensino Médio em escolas da rede pública estadual.