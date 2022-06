Câmara de Fortaleza empossa Didi Maravilha e chega a 11 suplentes em exercício após licenças

Em mais uma dança das cadeiras para atender acordos políticos e eleitorais, o suplente Didi Maravilha (PMB) tomou posse como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta terça-feira (7). Ele assume a vaga de Wellington Sabóia (PMB), que tirou licença por 120 dias.

Sem a presença do presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT), a solenidade de posse do integrante do PMB foi conduzida pelo terceiro vice-presidente Eudes Bringel (PSB). Empreendedor, Didi Maravilha chega à Câmara com base eleitoral no Grande Bom Jardim - território que também é disputado por Didi Mangueira (PDT) e Marcelo Lemos (União). No último pleito, ele ficou na suplência com 2.500 votos. Essa é a primeira vez que Didi Maravilha assume um mandato no Legislativo Municipal.

"É um dia que estou muito feliz, muito alegre por estar nessa Casa como vereador de Fortaleza. Todo vereador dessa Casa sabe que é difícil, mas quando Deus quer, é assim, acontece. Quero agradecer a Deus, a minha família e às pessoas que depositaram voto de confiança em mim, 2.500 votos. Eu sou de uma família humilde, nascido e criado no Bom Jardim, na rua Coronel João Correia", ressaltou em discurso emocionado.

Com a proximidade do pleito e já em ritmo de pré-campanha, a frequência de troca de parlamentares tem aumentado. Ao todo, desde o início da atual legislatura, que não completou sequer dois anos ainda, já são cerca de 18 mudanças. No momento, 11 suplentes estão em exercício de mandatos com o licenciamento de titulares.

Apesar do alto número de licenças, as solicitações devem continuar, tendo em vista que quase metade (18 dos 43) dos vereadores eleitos para o Legislativo Municipal no último pleito são pré-candidatos em 2022. Muitos deles, inclusive, já se articulam para ampliar as bases no Capital e no Interior.

A disputa deste ano deve servir como um termômetro para medir a força dos recém-chegados a nível estadual, assim como ajudar os partidos a tingir o quociente eleitoral.

Confira como está a ocupação na Câmara Municipal de Fortaleza

Titulares licenciados

Bruno Mesquita (Pros)

Cláudia Gomes (PSDB)

Dr. Elpídio (PDT)

Estrela Barros (Rede)

Inspetor Alberto (Pros)

Julierme Sena (União)

Kátia Rodrigues (Cidadania)

Michel Lins (Cidadania)

Paulo Martins (PDT)

Raimundo Filho (PDT)

Wellington Sabóia (PMB)

Suplentes em exercício

Adams Gomes (DEM), no lugar de Cláudia Gomes

Carlos Mesquita (PDT), no lugar de Elpídio Nogueira

Daniel Borges (Avante), no lugar Julierme Sena

Didi Maravilha (PMB), no lugar de Wellington Sabóia

Didi Mangueira (PDT), no lugar de Raimundo Filho

Dudu Diógenes (PL), no lugar de Inspetor Alberto

John Monteiro (PDT), no lugar de Paulo Martins

Nêga do Henrique Jorge (Cidadania), no lugar de Kátia Rodrigues

Pedro França (Cidadania), no lugar de Michel Lins

Pedro Matos (PL), no lugar de Bruno Mesquita

Wander Alencar (Rede), no lugar de Estrela Barros

Suplentes que chegaram a exercer o cargo em algum momento