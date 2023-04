Câmara de Fortaleza aprova moção de repúdio a Lula após fala sobre pessoas com deficiência

Os vereadores de Fortaleza, de forma unânime, aprovaram moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (27), contra as falas recentes sobre os ataques às escolas no País. Ele havia dito na semana passada que pessoas que possuem problemas mentais têm “desequilíbrio de parafuso”.

A moção de repúdio foi proposta pelo vereador Bruno Mesquita (PL), e aprovada por todos os parlamentares, sem nenhuma contestação na Câmara Municipal durante a sessão. No sábado (22), Lula pediu desculpas através das redes sociais.

“Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir. Quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira por minha fala”, disse.

Os vereadores, no entanto, criticaram a postura do presidente. Os dois parlamentares do PT atualmente exercendo mandato na Casa, não se pronunciaram.

"Inadimissível essa fala ao se referir com pessoas com deficiência intelectual. É chocante ver o presidente que representa a nação fazer esse tipo de argumento", disse o vereador Pedro Matos (PL).

Jorge Pinheiro (PSDB) classificou a fala como absurda. "Por isso essa Casa está de parabéns ao aprovar a moção de repúdio à fala. Uma fala capacitista", completou.