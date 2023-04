Lula pede desculpas à população PCD por fala preconceituosa

Após fala considerada preconceituosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu desculpas às pessoas com deficiência. Lula usou o Twitter para se retratar da afirmação neste sábado (22).

Na última terça (18), o presidente afirmou que pessoas que sofrem problemas mentais têm "problemas de desequlíbrio de parafuso".

A fala foi proferida em encontro dos três poderes da República para anunciar investimentos em ações de segurança na escolas. A medida é uma resposta aos recentes ataques que ocorreram no País.

"Gostaria de pedir desculpas sobre uma fala que fiz na semana passada, durante reunião sobre violência nas escolas. Conversei e ouvi muitas pessoas nos últimos dias e não tenho vergonha de assumir que sigo aprendendo e buscando evoluir", disse o presidente na publicação.

"É por isso que quero me retratar com toda a comunidade de pessoas com deficiência intelectual, com pessoas com questões relacionadas à saúde mental e com todos que foram atingidos de alguma maneira por minha fala", acrescentou.

Lula ainda se desculpou pela associação entre transtorno e violência. "Não devemos relacionar qualquer tipo de violência a pessoas com deficiência ou pessoas que tenham questões de saúde mental. Não vamos mais reproduzir esse estereótipo. Tanto eu quanto nosso governo estamos abertos ao diálogo".

O presidente concluiu reiterando que está disposto a aprender e a fazer o possível para que todos se sintam incluídos.

"Como presidente de um país com uma grande parcela da população de PCDs, estou disposto a aprender e fazer o possível para que todos se sintam incluídos e respeitados. É assim que avançamos enquanto pessoas, país e sociedade".