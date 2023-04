'Nunca igualei os dois países', diz Lula sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou estar igualando a responsabilidade de Rússia e Ucrânia na guerra. Ele deu declaração neste sábado (22) em Lisboa, após reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. As informações são do g1.

"Eu nunca igualei os dois países, porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. Todos nós achamos que a Rússia errou. E já condenamos em todas as decisões da ONU", disse o presidente do Brasil.

Lula também reforçou que a guerra precisa parar e que, para isso, "tem que ter alguém que converse". Ele disse que o Brasil está disposto.

Na semana passada, porém, Lula disse que a Ucrânia, atacada e invadida pela Rússia, tem responsabilidade pelo início do conflito. Esse mesmo posicionamento já vinha sendo adotado nos últimos meses.

Ele afirmou que não vai visitar a Rússia e nem a Ucrânia enquanto não houver um clima de construção de paz.

"No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar [...]. É melhor encontrar uma saída em uma mesa do que continuar tentando encontrar uma saída no campo de batalha", declarou Lula.

Crise no GSI e CPI mista de Atos Golpistas

Ainda durante a entrevista em Lisboa, o presidente Lula evitou fazer comentários sobre a demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e sobre a possibilidade de instalação da CPI mista dos Atos Golpistas.

"Essas perguntas sobre o Brasil seria tão bom que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil, porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo, e não só dos nossos países, e, depois, eu ficar respondendo perguntas sobre problemas internos do Brasil, não é muito justo para quem vai nos ouvir", afirmou Lula.

Lula disse, sobre a crise no GSI, que vai tomar providências sobre o tema no retorno ao Brasil.

Quanto à CPI mista dos Atos Golpistas, o presidente afirmou que se trata de uma questão do Legislativo e que o presidente da República "não vota" no Senado e na Câmara.

"CPI é por conta do Congresso Nacional, ele decide a hora que ele quiser decidir, faça a hora que quiser fazer", pontuou. Em entrevista no começo do mandato, Lula disse que era contrário à CPI para apurar os atos golpistas e que o Executivo tem os instrumentos necessários para conduzir as investigações.