Dia de São Jorge é comemorado neste domingo (23); veja oração e curiosidades do santo

São Jorge é considerado no mundo o protetor de escoteiros mirins, soldados e cavaleiros. É padroeiro de países como Inglaterra, Geórgia e Etiópia. No Brasil, um dos times de futebol mais populares do país, o Corinthians, escolheu o santo como padroeiro.

No Rio de Janeiro, venerado por sambistas, o dia do santo, 23 de abril, é considerado feriado estadual. E, em maio de 2019, ele se tornou oficialmente padroeiro do estado.

Durante o Brasil Colônia, os africanos aprisionados e trazidos à força para o Brasil passaram a associar orixás a figuras católicas a fim de poder manter sua devoção sem serem importunados pelos escravistas cristãos, dando origem assim ao sincretismo religioso brasileiro.

Lenda famosa

Conforme o próprio Vaticano, a história do santo é considerada lendária, já que muitas narrativas que o envolvem são claramente fantasiosas.

Um dos contos mais famosos teria nascido no período das Cruzadas e relata que Jorge realizou o salvamento de uma princesa das garras de um terrível dragão que vivia em um pântano na Líbia.

Essa lenda é eternizada por muitas imagens do santo, que o retratam montado em um cavalo, espetando sua lança em um dragão.

Curiosidades sobre São João Jorge

Historiadores acreditam que ele nasceu por volta do ano 280 na Capadócia (Turquia) e foi morto em 23 de abril de 303, em Lida (Israel);

Ele se alistou no Exército do Império Romano e logo foi promovido a capitão. Ascendeu a tribuno, a ponto de integrar a guarda pessoal de Diocleciano;

Jorge também virou símbolo de exércitos e de conquistas na Espanha (contra os mouros), em Portugal (contra os espanhóis) e na Inglaterra (contra os vikings e os franceses);

Grande parte dos serviços funerários da família real britânica são realizados na Capela de São Jorge, lugar histórico no Castelo de Windsor;

São Jorge foi um dos tantos santos enaltecidos pelo Papa João Paulo II nas celebrações do Jubileu em 2000.

Conheça a oração de São Jorge

Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge Rogai por Nós.

(Rezar um Pai Nosso, um Ave Maria e fazer o sinal da cruz)