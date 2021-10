Bolsonaro afirma ter decidido que não irá se vacinar contra a Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de 66 anos, disse que não se vacinou contra a Covid-19 e não tem planos para fazê-lo. A declaração foi dada em entrevista à Jovem Pan, na noite desta terça-feira (12) Pertencente ao grupo prioritário dos idosos, ele poderia ter se imunizado desde abril último.

“Eu decidi não tomar mais a vacina. Eu estou vendo novos estudos, a minha imunização está lá em cima [...] Para que vou tomar a vacina? Seria a mesma coisa que você jogar R$ 10 na loteria para ganhar R$ 2. Não tem cabimento isso daí”, afirmou o presidente.

Ele disse, ainda, que o motivo seria a liberdade. “Para mim, a liberdade acima de tudo. Se o cidadão não quer tomar a vacina, é um direito dele e ponto final”, completou.

Ainda na entrevista, o presidente afirma que não foi barrado no estádio Vila Belmiro. Bolsonaro explicou que pensou em ir, porém, conversou com assessores e soube da exigência da vacina. "Eu não vou comparecer se tem exigência”, afirmou no programa "Os Pingos Nos Is“.

Embora ainda estejam sendo desenvolvidos medicamentos para combater a doença, até o momento, a vacina é única forma comprovada de evitar internações e óbitos pela doença.