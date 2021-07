Aquiraz e Porto das Dunas devem receber até R$ 50 milhões em investimentos, anuncia prefeito

Em meio à expectativa de melhoria no quadro da Covid-19, o município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, deve receber um pacote de investimentos públicos que, somados, devem chegar a R$ 50 milhões. Um dos focos será a região do Porto das Dunas, que deverá receber R$ 15 milhões para urbanização e infraestrutura.

O anúncio foi feito pelo prefeito da Cidade, Bruno Gonçalves (PL), em mais uma entrevista exclusiva na Série "O Traçado da Gestão", que conversa com prefeitos dos principais municípios cearenses. Segundo ele, o pacote terá recursos próprios da Prefeitura, do Estado e do Governo Federal, por meio de emendas parlamentares.

Após 21 dias sem pacientes internados por Covid-19, o gestor avalia um horizonte de retomada da atividade turística, um dos grandes potenciais do Município.

Na entrevista, ele falou também sobre a situação financiera do município e as divergências com a oposição na Câmara Municipal.

Bruno Gonçalves anunciou ainda que está promovendo um programa de refinanciamento de dívidas (refis) para atender às empresas afetadas pela pademia.

Confira a entrevista completa:

Como o município de Aquiraz está atuando no combate a esta segunda onda da Covid-19?

Estamos há mais ou menos 21 dias sem pacientes internados no município. Temos 25 mil pessoas vacinadas e os casos diminuíram muito. Estamos esperançosos com a retomada do turismo para que o povo possa procurar nossas praias e nossos destinos turísticos. Temos 37 km de litoral que, tenho certeza, dá para ir retomando uma vida normal devagarinho, mas sem deixar de ter preocupações com o uso de máscara e distanciamento social.

Uma das bases econômicas do município de Aquiraz é o turismo. Diante desse cenário, qual o plano da Prefeitura de incentivo ao setor?

Esse é realmente um setor muito complicado porque tivemos o nosso maior equipamento de turismo, o Beach Park, fechado por nove dos últimos 14 meses. Inclusive, já pedi ao governador Camilo Santana para ampliar, no próximo decreto, para 50% ou 70% de ocupação do parque aquático. Temos também investido muito em mídia sobre o setor, para que possamos gerar confiabilidade e a população possa ir. Além disso, faremos um refis (recuperação fiscal) dos dias 22 de junho a 22 de agosto, para que todos os comércios que foram muito afetados durante os anos de 2020 e 2021 possam se legalizar e voltar ao trabalho.

Legenda: Prefeito de Aquiraz anuncia pacote de investimentos no município Foto: Thiago Gadelha

Em meio a essa crise, os repasses de recursos estaduais e federais estão se mantendo constantes?

Os repasses estão normalizados, apesar de não termos recebido recursos para a Covid-19. No ano passado, a Prefeitura recebeu em torno de R$ 10 milhões para o combate à Covid-19. Neste ano, não recebemos nem R$ 1. Ou seja, todos os investimentos feitos na área da saúde foram com recursos próprios, e tivemos um dos maiores investimentos de saúde neste ano, ampliando de 6 para 22 o número de leitos, descentralizando o setor e criando um núcleo exclusivo para o enfrentamento à Covid-19. Também dobramos a equipe médica, triplicamos a equipe de enfermagem e colocamos fisioterapeuta auxiliar.

Já no caso do município, a arrecadação de recursos foi muito afetada neste ano?

No ano passado foi muito mais que neste. Até agora, houve uma oscilação. Você recebe um valor X, depois dois terços desse X, depois dois X, depois um terço de X, então oscila a ponto de você não conseguir fazer uma previsão orçamentária para o ano todo.

Nos últimos anos, acompanhamos um aumento considerável no número de empreendimentos em Aquiraz. Como o município tem feito para atender e fornecer estrutura para essa nova população?

Nós temos essa preocupação, por isso estamos preparando, em parceria com o Governo do Estado e com o deputado federal Júnior Mano (PL), um pacote de investimentos.

Lançaremos, na primeira quinzena de agosto, no dia 8, e será o maior pacote de investimento da história de Aquiraz. Serão R$ 50 milhões que iremos tentar englobar grande parte da nossa população nativa, para que possamos fazer um desenvolvimento da área escolar, com envio de recursos para escolas.

Bruno Gonçalves Prefeito de Aquiraz Vamos cuidar do Porto das Dunas, porque nunca foi feito nada lá. É compromisso da minha gestão fazer a drenagem e a pavimentação daquela região. Nosso foco será infraestrutura, saúde e assistência social.

Ao mesmo tempo em que tem esses empreendimentos de luxo em Aquiraz, há também outra realidade no município, reforçada pela pandemia, que são pessoas em situação de pobreza. O município tem uma estratégia para reduzir desigualdades?

Nós fizemos uma distribuição de cestas básicas e estamos entregando os kits escolares, onde distribuímos 39 mil kits. Agora, estamos tentando entregar mais 14 mil. Nós também criamos uma "super cesta", com auxílio emergencial no valor de aproximadamente R$ 250. Estas cestas foram para todas as pessoas que perderam a renda na pandemia ou tiveram a renda afetada, como bugueiro, costureiros, pescadores, garçons, marisqueiros, entre outros. Já foram duas mil famílias atendidas, agora iremos entregar o segundo mês.

O senhor tem uma Câmara Municipal em Aquiraz formada, em sua maioria, por vereadores da oposição. Como o senhor está lidando com esse numeroso grupo oposicionista?

Estou lidando fazendo política, conversando, dialogando, organizando e tentando deixar todas as pessoas juntas. Eles têm que entrar no entendimento de que as eleições acabaram, agora somos um grupo que trabalha em prol do povo de Aquiraz. Tenho certeza de que este prefeito que está falando, com a energia que temos e a vontade de acertar, se tivermos o apoio da Câmara, faremos quarenta anos em quatro.