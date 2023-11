Após ter carta de anuência anulada, pedetista líder do Governo reage: ‘perseguição e discriminação'

Líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT) reagiu com indignação à decisão da Executiva Nacional do PDT de anular as mais de 20 cartas de anuência concedidas pelo diretório cearense nesta quarta-feira (8).

Para o parlamentar, a anulação é um retrato do que os deputados enfrentam na legenda e reforça o “isolamento nacional” do partido.

“É lamentável a postura de perseguição e discriminação repetida e generalizada da Executiva Nacional em relação à maioria democrática dos membros do diretório estadual”, disse.

Veja também

Aldigueri ainda ressaltou que a concessão de “carta de anuência” é uma medida legal. “A jurisprudência ampla e pacífica pátria garante a legitimidade e autonomia do diretório estadual. Tudo que ocorreu no âmbito do diretório regional do Ceará foi dentro da legalidade e todas as decisões judiciais até agora foram a nosso favor”, concluiu.

Nulidade

Menos de 24 horas após o diretório cearense do PDT conceder, na manhã desta quarta-feira (8), mais de 20 cartas de anuência para parlamentares do Ceará, a Executiva Nacional da sigla anulou a decisão em uma reunião na sede da legenda, em Brasília, nesta noite.

Mais cedo, em entrevista ao colunista e editor de Política do Diário do Nordeste, Wagner Mendes, Figueiredo já havia adiantado a decisão.