Após Justiça restituir diretório, Cid anuncia que reunião para nova eleição no PDT está mantida

A disputa pelo diretório do PDT Ceará continua, após a Justiça reativar o colegiado nesta terça-feira (10). Poucas horas depois da decisão, o senador Cid Gomes, destituído do comando interino do partido no Estado, afirmou que a reunião marcada para a próxima segunda-feira (16) está mantida.

Como pauta, a eleição do novo presidente do diretório cearense. Há uma expectativa que o próprio Cid pleiteie novamente o posto, apesar de ele evitar se colocar diretamente na votação.

"Cada dia com a sua agonia. O que nós queremos é que o diretório do Ceará possa, por sua maioria, decidir o seu destino. Isso é o princípio baseado da democracia. [...] Vamos ver quem são os nomes que se colocam e, democraticamente, o partido vai decidir o seu futuro a partir de segunda-feira", respondeu em coletiva de imprensa que ocorreu após reunião com aliados.

Para o senador, a dissolução do diretório, cujo mandato segue até 31 de dezembro deste ano, determinada pela Executiva nacional do PDT partiu de "um ato arbitrário de força".

"De diversas formas, ingressamos na Justiça, tanto na comum como na eleitoral. Em ambas, tivemos os nossos pleitos atendidos, que era de se restabelecer a validade do diretório, o mandato do diretório e o prazo de vigência do diretório. Então, isso posto, nós vamos dar sequência àquilo que já havia sido decidido pela maioria do diretório, que é a convocação deste diretório com uma pauta de escolher, eleger uma nova executiva estadual do PDT", completou.

O encontro desta terça-feira ocorreu na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e contou com a presença de Evandro Leitão, Antônio Granja, Marcos Sobreira, Ana Paula Brandão, Robério Monteiro, Osmar Baquit, Bruno Pedrosa, Marcos sobreira, Coronel Bezerra, Romeu Aldigueiri e Júlio Brizzi.

Participaram de forma online Salmito Filho, Oriel Nunes, Guilherme Landim, Jeová Mota, Guilherme Bismarck, Lia Gomes, Mauro Filho, Leônidas Cristino, Sergio Aguiar e David Duarte.

Inativação do diretório

No comando da Executiva nacional, o deputado federal André Figueiredo encerrou, na última quinta-feira (5), o período de vigência do diretório estadual, anulando a convocatória da nova eleição e constituindo uma comissão provisória, presidida por Cristhina Brasil, sua aliada.

Cid e 17 deputados reagiram e acionaram a Justiça. Nesta terça, a juíza Maria de Fátima Bezerra Facundo, da 28º Vara Cível de Fortaleza, anulou a determinação da cúpula pedetista em caráter liminar.

Com isso, foram reestabelecidos os mandatos dos 84 integrantes do PDT Ceará até o fim de dezembro — destes, 49 assinaram documento de convocação de nova eleição para a presidência com objetivo de destituir o então presidente titular do diretório estadual, André Figueiredo.