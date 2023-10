Após intervenção do PDT Nacional, Cid convoca reunião do diretório no Ceará para 9 de novembro

Após intervenção do PDT Nacional no comando do partido no Ceará no dia 27 de outubro, o senador Cid Gomes (PDT) convocou, nessa segunda-feira (30), reunião do diretório Estadual para o próximo dia 9 de novembro. Na segunda, o senador se encontrou com seu grupo da legenda para tratar sobre os novos passos dentro do partido.

Apesar da intervenção do PDT Nacional ter retirado o comando da agremiação cearense do senador, Cid avaliou a medida como ilegal e expediu a convocação do encontro para o dia 9. Ele alega que a decisão judicial que reconheceu a sua eleição para a presidência do partido, realizada no dia 16 de outubro, legitima suas deliberações na sigla.

O encontro deve ocorrer na sede do PDT Ceará, no bairro Meireles, em Fortaleza, com início previsto para às 17h. Na pauta, há avaliações e deliberações político-administrativas dentro do diretório e Executiva Estadual.

Durante o encontro da Executiva Nacional do PDT, no dia 27, o senador ameaçou sair do partido. À época, ele alegou que não houve espaço para exercer a "ampla defesa".

"Não se aprova uma intervenção sem a abertura prévia de um processo, sem dizer do que a pessoa está sendo acusada para que possa exercer seu direito de ampla defesa e, por último, ter uma deliberação do Conselho de Ética, depois da Executiva e depois do Diretório. Mas eles já aprovaram a intervenção sem cumprir nenhuma dessas etapas. Não sei sequer a razão dessa intervenção”, afirmou o senador.