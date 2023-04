Após ataque a creche, Governo Federal anuncia R$ 150 milhões para reforço na segurança escolar

O Governo Federal anunciou um pacote de R$ 150 milhões para o reforço na segurança escolar em todo o País, em meio a onda de violência em instituições de ensino nas últimas semanas. As medidas foram indicadas pelos ministros da Educação Camilo Santana e Flávio Dino, da Segurança Pública, em coletiva na tarde desta quarta-feira (5), horas após a morte de cinco crianças em creche de Blumenau (SC).

Uma reunião de emergência foi convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministérios nesta quinta-feira (6). Para o ministro Camilo, os crimes são reflexo do "estímulo à violência e às armas. Foi montado um grupo interministerial para que a gente possa garantir recursos extras".

Estiveram ainda na coletiva Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, Paulo Pimento, da Comunicação e Marcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência, no Palácio do Planalto.

Ficou acordado que o Governo vai elaborar uma Política Nacional de Enfrentamento à Violência nas Escolas. O grupo interministerial terá 90 dias para apresentar propostas.

Rondas escolares

Segundo o ministro Flávio Dino, os R$ 150 mi serão ofertados por meio de um edital publicado para que estados e municípios deem suporte às patrulhas e rondas escolares que tenham competência institucional para realizar essas atividades.

Um grupo de trabalho já existente será fortalecido na Secretaria Nacional de Segurança Pública para o monitoramento da chamada deep web, onde usuários postam ameaças a escolas.

A partir desta quinta-feira, 50 policias serão deslocados para ficar monitorando esses fóruns. Conforme Camilo Santana, a "deep web, que hoje movimenta jovens no Brasil, é um problema que precisa ser enfrentado em todo o mundo porque essa violência é um reflexo da sociedade. São ações preventivas importantes".

Ataque em Blumenau

Uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi alvo de um ataque, na manhã desta quarta-feira (5). Informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros apontam que quatro crianças foram mortas e quatro ficaram feridas.

O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Bom Pastor, instituição particular no bairro Vila Velha. Um homem de 25 anos invadiu a creche chegando em uma motocicleta e pulando o muro, atacando as crianças no pátio em seguida.

Conforme a polícia, ele invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM. Entre as crianças mortas, estão três meninos e uma menina, com idades de 4 a 7 anos.