50 anos da Unifor: Câmara Municipal de Fortaleza realiza sessão solene em homenagem à instituição

A Universidade de Fortaleza (Unifor) foi homenageada em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza pelos 50 anos de existência. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira (22), no Plenário Fausto Arruda, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza.

A proposta do reconhecimento é de autoria do vereador Danilo Lopes (Avante), que também é professor da Unifor. Ele ministra aulas na graduação e na pós-graduação nos cursos de Odontologia e Educação Física. Atual reitor da Unifor, o professor Dr. Randal Martins Pompeu agradeceu a solenidade e exaltou a importância da Universidade na educação do Brasil.

“É uma honra para nós, que fazemos a Universidade de Fortaleza, estarmos recebendo hoje essa homenagem pelo trabalho realizado nesses 50 anos, coroando então essas bodas de ouro”, disse.

Dr. Randal Martins Pompeu Reitor da Unifor “Nós temos mais de 110 mil alunos que passaram pela Universidade, se graduaram, e que hoje estão no mercado de trabalho, muitos com um trabalho muito bem reconhecido no Brasil. Isso é motivo de orgulho pra gente”

Reconhecimento

Professor na instituição há mais de 20 anos, o vereador Danilo Lopes comentou sobre o orgulho que sente de lecionar da Universidade e ter a oportunidade de homenageá-la.

Danilo Lopes Professor da Unifor e vereador de Fortaleza “A Unifor representa qualidade, a Unifor é um centro de sonhos que representa pessoas que têm construído principalmente o Ceará. Foi o grande sonho do empresário Edson Queiroz, que construiu tudo aqui sem esquecer a terra natal dele, acreditando na terra natal dele. Então, a Unifor prima por isso: pela cearensidade e por espalhar mentes, ideias e competências em todo o território nacional”

Além da homenagem na Câmara de Fortaleza, uma série de outros eventos comemoram o cinquentenário da Unifor, entre eles a exposição que destaca as mulheres nas artes plásticas.

Legenda: Vereador Danilo Lopes Foto: Kid Jr.

CINQUENTENÁRIO DA UNIFOR

A Unifor é uma instituição de ensino que registra mais de 866 ambientes educacionais em sua estrutura física. Dentre os espaços, há 238 salas de aula, 474 laboratórios e 145 espaços administrativos.

Legenda: Sessão homenageou os 50 anos da Unifor Foto: Kid Jr.

Além disso, contribuiu para a formação de cerca de 100 mil estudantes em 40 cursos de graduação e mais de 18 mil em cursos de pós-graduação. A formação contempla projetos de ensino, pesquisa e extensão.

A Universidade, fruto do sonho de Edson Queiroz e Yolanda Queiroz, ainda registra corpo docente com aproximadamente 900 profissionais titulados como mestres ou doutores.

