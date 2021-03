Veja lista das 71 cidades cearenses que querem comprar vacinas fora do Plano Nacional de Imunização

Ao menos 71 municípios do Ceará já demonstraram interesse formal em aderir ao consórcio nacional de prefeitos para compra direta de vacinas contra a Covid-19. O número representa 38,5% das cidades cearenses.

A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) organiza a lista, e dá apoio jurídico às prefeituras que fizerem o cadastro. Integrar a lista, no entanto, não significa a imediata garantia de compra dos imunizantes. Até a manhã desta quarta-feira (3), já eram 649 cidades interessadas em todo o País.

Outros municípios que quiserem integrar o consórcio terão até o dia 22 de março para cumprir o trâmite necessário à adesão. Em termos gerais, a ideia da FNP é viabilizar os trâmites jurídicos que permitam a atuação consorciada, caso o Governo Federal não cumpra o Plano Nacional de Imunização (PNI).

Câmara

O primeiro processo a ser efetuado pelos prefeitos é conseguir o aval dos vereadores. Para facilitar o trâmite, a FNP vai distribuir aos gestores a minuta de um projeto de lei para ser enviado às Câmaras. Cada prefeito é responsável por viabilizar a autorização das respectivas Casas Legislativas.

O presidente da FNP, Jonas Donizette, informou, ainda segunda-feira (1°), que o modelo do projeto de lei a ser encaminhado para as casas legislativas será padronizado para todos os municípios que quiserem aderir à iniciativa.

“A compra de vacinas por meio de consórcio público evitará a competição federativa e confere segurança jurídica dando ganho de escala e negociando melhores preços, prazos e condições contratuais”, diz uma nota informativa da Frente.

A ação faz parte de um conjunto de medidas, que preparam estados e municípios para comprar os imunizantes em caso de fracasso do Governo Federal. Nesta terça-feira (2), governadores se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para tratar, inclusive, sobre o assunto.

Leia mais Política Entenda os vetos de Bolsonaro ao projeto que facilitaria a compra de vacina por estados e municípios

Calendário a ser seguido por prefeitos interessados em fazer parte do consórcio:

- Dia 1° de março: disponibilização do formulário para manifestação de interesse de adesão ao Consórcio:

- Até 5 de março, 12h: prazo para manifestação de interesse de adesão do Consórcio;

- 5 de março, 16h: disponibilização no site da FNP do protocolo de intenções e da minuta de projeto de lei, com justificativa;

- Até 19 de março: prazo para os municípios enviarem respectiva lei municipal aprovada para o e-mail: consorcio.vacina@fnp.org.br.

- 22 de março, 15h: Assembleia de instalação do Consórcio.

Cidades cearenes que demonstraram interesse em integrar o consórcio (atualizado em 3/3 às 11h05):

Juazeiro Do Norte

Sobral

Itapipoca

Aracati

Acaraú

Tauá

Granja

Boa Viagem

Brejo Santo

São Gonçalo Do Amarante

Jaguaribe

Redenção

Marco

Tamboril

Senador Pompeu

Forquilha

Caridade

Quiterianópolis

Catarina

Umirim

Santana Do Cariri

Alto Santo

Piquet Carneiro

Tururu

Quixelô

Nova Olinda

Porteiras

Uruoca

Miraíma

Milhã

São Luís Do Curu

Paramoti

Jaguaribara

Taiçaba

General Sampaio

Guaramiranga

Solonópole

Camocim

Moraújo

Hidrolândia

Apuiarés

Ibiapina

Viçosa Do Ceará

Crato

Missão Velha

Caucaia

Iguatu

Ipueiras

Santa Quitéria

Fortaleza

Acopiara

Frecheirinha

Fortim

Madalena

Tabuleiro Do Norte

São Benedito

Aquiraz

Milagres

Deputado Irapuan Pinheiro

Reriutaba

Cedro

Jaguaruana

Várzea Alegre

Maracanaú

Meruoca

Jijoca De Jericoacoara

Quixadá

Jaguaretama

Orós

Pereiro

Pedra Branca