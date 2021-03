Sarto sanciona lei que classifica igrejas e atividades físicas como essenciais em Fortaleza

Templos religiosos e a prática de exercício físico serão consideradas atividades essenciais em Fortaleza. Com isso, as modalidades podem escapar das medidas mais restritivas de isolamento social em vigor na Capital. Por enquanto, valem as regras do decreto atual. Portanto, esses locais permanecem fechados.

O prefeito José Sarto (PDT) sancionou, nesta quinta-feira (11), a lei que enquadra como indispensáveis as atividades. A matéria, no entanto, segue para regulamentação, que pode ocorrer em até 30 dias.

Em Fortaleza, o lockdown vale até o próximo dia 18, mas poderá ser prorrogado a depender do cenário epidemiológico. O chefe do executivo municipal disse que a decisão não impactará o isolamento social rígido. As regras para o funcionamento desses setores ainda serão definidas.

“Nos próximos 30 dias, trabalharemos para regulamentar os textos, obedecendo, claro, ao que preceituam os decretos vigentes e ao que orientam as autoridades sanitárias”, disse, nas redes sociais.

Sarto acrescentou que o “o momento é grave”, mas que não se deve “expor ao vírus nossa gente tão ávida por conforto espiritual”.“Por isso, seguiremos firmes no propósito de preservar a saúde dos fortalezenses e salvar vidas”, afirmou.

Na Capital, o lockdown foi decretado no último dia 5 e segue valendo até 18 de março, proibindo o funcionamento de templos religiosos e espaços como academias de ginástica. O endurecimento do isolamento social busca evitar o avanço de contaminação do novo coronavírus, número de mortes e internações no Estado.