Prefeitura de Santa Quitéria sorteia kit erótico para namorados, mas o cancela dias depois; entenda

Para engajar a população local nos preparativos para o Dia dos Namorados, em 12 de junho, a Secretaria de Cultura e Juventude de Santa Quitéria lançou um sorteio, nas redes sociais da prefeitura, para ajudar o comércio local e presentear os casais do município.

A postagem indicava a distribuição de quatro brindes diferentes: um jantar romântico, um buquê de flores, um kit erótico e uma noite em um motel da cidade.

Foto: Reprodução/Instagram

A pasta, no entanto, resolveu cancelar o sorteio nesta terça-feira (8) depois da polêmica instalada no município.

"A ignorância leva muitos a distorcer a verdade. A todos que estavam participando do referido sorteio, pedimos desculpas por ter que encerrar o mesmo, pois a falta de informação de alguns levou a esse cenário", diz o secretário Salvador Holanda, em nota.

De acordo com o texto, a intenção foi "ajudar ambas as partes", ou seja, os casais da cidade e o comércio local. "Como sabemos, nosso país passa por uma crise financeira muito grande, e nosso comércio está necessitando de uma ajuda. Com isso, em parceria com alguns parceiros, com o objetivo de ajudar ambas as partes, criamos um sorteio com brindes ofertado pelas referidas lojas", explica.

Até esta terça, a postagem original em uma rede social sobre o sorteio tinha mais de 400 comentários, mas foi apagada em seguida. Na nota de esclarecimento, um usário da rede lamentou o cancelamento "de um sorteio tão legal".

O Diário do Nordeste procurou a secretaria para mais detalhes, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.