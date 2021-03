Pelo 2º dia seguido, grupo descumpre lockdown e faz ato pró-Bolsonaro em Fortaleza

Pelo segundo dia seguido, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se reuniram presencialmente para protestar contra as medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19, na tarde desta segunda-feira (15), em Fortaleza.

O ato descumpre o que está previsto no decreto de isolamento social rígido no Ceará, que proíbe qualquer tipo de manifestação e evento presencial. Algumas pessoas sem máscara ou com o equipamento de proteção na altura do queixo se aglomeram em frente à Catedral, no Centro da Cidade.

As principais palavras de ordem são “Fora, Camilo” e “Intervenção com Bolsonaro no poder”.

Na manhã deste domingo (14), um grupo já havia realizado uma carretada contra o lockdwon, e 16 pessoas foram autuadas por descumprimento das medidas de isolamento.

Legenda: O ato ocorre na tarde desta segunda-feira (15) Foto: Thiago Gadelha

Policiais do Batalhão de Choque estão no local. O Diário do Nordeste questionou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) qual será o procedimento adotado e aguarda retorno.