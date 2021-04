Morre ex-prefeito de Bela Cruz, Carlos Antônio, vítima da Covid-19

O ex-prefeito de Bela Cruz, Carlos Antônio Vasconcelos Carvalho (PDT), 58, faleceu neste domingo (10) por complicações provocadas pela Covid-19. O político comandou a Prefeitura da cidade entre 2012 e 2016. Ele chegou a disputar reeleição, mas não conseguiu sair vitorioso do pleito.

A informação sobre o falecimento do pedetista foi confirmada pelo atual prefeito da cidade, Netim Morais (PDT), correligionário de Carlos.

"Hoje é um dia de perda, não só para mim que perdi um grande amigo, mas para todo o município de Bela Cruz, que perdeu um ex-prefeito, belacruzense, esposo, pai, um grande cidadão, que sempre com muita humildade se dispôs a ajudar quem precisava, uma irreparável perda para todos nós, descanse em paz meu grande amigo", disse o atual gestor nas redes sociais.

O caso do ex-prefeito de Bela Cruz se junta ao de pelo menos outros dez políticos cearenses que também morreram por complicações da Covid-19.

Confira a história de cada um deles:

Pastor Neto Nunes, ex-candidato a prefeito de Fortaleza

Legenda: Pastor Neto Nunes, ex-candidato a prefeito de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza, o pastor morreu em 18 de maio de 2020. Ele foi candidato a prefeito de Fortaleza em 2008, mas ficou em quinto lugar. À época, a campanha ficou marcada pelo slogan: "Vai dar tudo certo."

Marconi José Figueiredo, ex-prefeito de Araripe

Legenda: Marconi José Figueiredo, ex-prefeito de Araripe Foto: Arquivo pessoal

Ex-prefeito do município de Araripe (1962-1966) e ex-deputado estadual do Ceará (1971-1987), Marconi faleceu no dia 21 de junho do ano passado, aos 81 anos, vítima da Covid-19. Ele ficou internado na UTI por mais de 10 dias, mas não resistiu ao tratamento.

Antônio Guimarães, ex-prefeito de Aquiraz

Legenda: Antônio Guimarães, ex-prefeito de Aquiraz Foto: Arquivo pessoal

Em 12 de julho de 2020, faleceu o ex-prefeito de Aquiraz, Antônio Guimarães. Ele estava contaminado com Covid-19. Guimarães tinha 75 anos e lutou contra a doença por 56 dias. Ele estava na UTI de um hospital particular de Fortaleza e teve morte cerebral. Guimarães foi prefeito de Aquiraz entre 2013 e 2016 e era pré-candidato ao cargo novamente no ano passado.

Edson Silva, vereador reeleito de Assaré

Legenda: Edson Silva foi vice-prefeito de Assaré Foto: Arquivo pessoal

Ex-vice-prefeito e vereador por três mandatos em Assaré, Edson Silva morreu no último dia 23 de novembro. Ele estava internado no Hospital Regional do Cariri desde 10 de novembro. O político foi hospitalizado no dia da eleição, mas ainda assim foi eleito para o quarto mandato, que não conseguiu exercer.

Normando Sóracles, ex-vereador de Juazeiro do Norte

Legenda: Normando Sóracles, ex-vereador de Juazeiro do Norte Foto: Arquivo pessoal

Radicado em Juazeiro do Norte, o paraibano Normando Sóracles trabalhou como radialista e fundou veículos de comunicação com notícias da região do Cariri. Ele exerceu também o cargo de vereador em Juazeiro do Norte e de suplente de deputado federal, e foi candidato a prefeito de Juazeiro do Norte em 2016. Normando faleceu no último dia 25 de dezembro, no Natal.

Otoni Queiroz, prefeito eleito de Ereré

Legenda: Otoni Queiroz, prefeito eleito de Ereré Foto: Arquivo pessoal

O prefeito eleito de Ereré, Otoni Queiroz (PDT), morreu em 20 de janeiro deste ano por complicações da Covid-19. Aos 42 anos, ele liderou uma chapa única no município, mas nem sequer conseguiu ser empossado. Queiroz foi internado no dia 10 de dezembro do ano passado.

Ted Rocha Pontes, ex-deputado estadual

Legenda: Ted Rocha Pontes, ex-deputado estadual Foto: Arquivo pessoal

Morreu no dia 23 de janeiro o ex-deputado estadual cearense Ted Rocha Pontes, vítima de Covid-19. Ele estava internado em um hospital de Fortaleza. Ted Pontes foi deputado estadual e vereador de Caucaia.

Carlos Alberto Cruz, ex-prefeito de Juazeiro do Norte

Legenda: Carlos Alberto Cruz, ex-prefeito de Juazeiro do Norte Foto: Arquivo pessoal

Aos 88 anos, o ex-prefeito de Juazeiro Carlos Cruz faleceu no último dia 27 de janeiro. Ele foi vereador e, de 1998 a 2004, prefeito da cidade. Cruz foi também representante da Região do Cariri na Assembleia Legislativa do Ceará, sendo deputado estadual por cinco mandatos.

Titico, ex-vereador de Fortaleza

Legenda: Francisco Eurivá Matias Foto: Arquivo/Câmara Municipal de Fortaleza

Ainda em janeiro, no dia 30, faleceu o ex-vereador de Fortaleza Francisco Eurivá Matias, o Titico. O ex-parlamentar foi eleito pela primeira vez em 1989. Como vereador, ocupou cadeira na Câmara por quatro mandatos.

Iraguassú Teixeira, ex-vereador de Fortaleza

Legenda: Iraguassú Teixeira, ex-vereador de Fortaleza Foto: Divulgação/Câmara de Fortaleza

Faleceu na noite do dia 22 de fevereiro deste ano, aos 80 anos, o ex-vereador Iraguassú Teixeira, que também era um dos mais antigos quadros do PDT de Fortaleza. O médico atuou por mais de 50 anos na área e possuía um currículo de mais de 10 mil cirurgias, atuando no IJF. Ele foi vereador de Fortaleza por sete mandatos.

Cleanio Rabelo Saraiva, vereador de Banabuiú

Legenda: Cleanio Rabelo Saraiva, vereador de Banabuiú Foto: Arquivo pessoal

Em 3 de março, faleceu o vereador Cleaneo Rabelo Saraiva. Exercendo o primeiro mandato, o parlamentar foi infectado com a doença e precisou ser internado no Hospital Regional do Sertão Central. Devido a complicações no quadro de saúde, ele morreu aos 34 anos.

Carlos Dutra, ex-vereador de Fortaleza

Legenda: Ex-vereador Carlos Dutra Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Fortaleza

Em 10 de março, o ex-vereador Carlos Dutra faleceu. Ligado à Igreja Universal, Dutra exerceu três mandatos de vereador na Capital cearense. Dois como titular e um como suplente. Disputou a última eleição pelo Republicanos, em novembro, mas não foi eleito.

Dr. Júnior Araújo, vereador de Santa Quitéria

Legenda: Dr. Júnior Araújo, vereador de Santa Quitéria Foto: Arquivo pessoal

No último dia 11 de março, o vereador Dr. Júnior Araújo morreu vítima da Covid-19. O enfermeiro e vereador de Santa Quitéria estava internado no Hospital Regional Norte, em Sobral. Ele teve agravamento do estado clínico e morreu após três dias na unidade de saúde.

Dinho Nunes, prefeito de Palhano

Legenda: Dinho do Zé do Honório, ex-prefeito de Palhano Foto: Reprodução

O prefeito de Palhano, Ivanildo Nunes (PT), faleceu na madrugada deste sábado (2), vítima da Covid-19. Conhecido como Dinho do Zé do Honório, ele iniciava o segundo mandato consecutivo. Foi eleito vereador em 2008. O governador Camilo Santana (PT) prestou homenagens ao prefeito nas redes sociais.

Adauto Bezerra, ex-governador do Ceará

Legenda: Ex-governador Adauto Bezerra Foto: Natinho Rodrigues

O ex-governador cearense completaria 95 anos no próximo dia 3 de junho. Com Covid-19, estava internado há cerca de 10 dias em um hospital particular de Foretaleza e morreu na madrugada deste sábado (3). Ele foi deputado estadual por três mandatos, de 1959 a 1975, até se tornar governador do Ceará, durante o regime militar (1975 e 1978), indicado pelo então presidente Ernesto Geisel.