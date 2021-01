Ivo Gomes elenca vacinação, retorno às aulas e economia como foco para início de governo

O segundo mandato de Ivo Gomes (PDT) à frente da Prefeitura de Sobral inicia com três focos: vacinação, retorno às aulas presenciais e a geração de emprego e renda no Município. Empossado ontem, o prefeito afirmou que estas tarefas são urgentes dentro da gestão municipal e devem ser tratadas ainda durante o primeiro semestre de 2021.

Ivo Gomes foi empossado na Câmara Municipal com a vice, Christianne Coelho (PT). Terceiro maior colégio eleitoral do Ceará, Sobral teve uma disputa polarizada pelo Executivo, com apenas dois candidatos. Oscar Rodrigues (MDB), que unificou a oposição do município em torno da candidatura, acabou derrotado.

Leia mais

Prioridades

Estudantes do ensino infantil e fundamental, além dos profissionais da educação, aguardam a decisão do Poder Público sobre a volta ao ensino presencial. Segundo Ivo Gomes, uma consulta pública foi realizada com as famílias responsáveis pelos alunos para contribuir com a elaboração de um Plano Municipal para o retorno seguro.

Com o aumento dos índices de criminalidade, o prefeito pretende fortalecer iniciativas na segurança pública. “Iremos contratar mais 100 homens e mulheres para a Guarda Municipal, além de implementar um projeto mais agressivo para a prevenção a entrada de jovens no crime”, disse.

Economia

As primeiras ações visando à recuperação econômica também serão adotadas ainda em janeiro, informou o gestor. “Iremos tomar providências para ajudar as pessoas que ficaram desprotegidas com o fim do auxílio emergencial”, explicou. Para isso, será feita a contratação de mil chefes de família para atuar em serviços de limpeza e conservação da Prefeitura ainda neste mês.

Outras duas iniciativas visam oferecer mais fôlego aos empreendedores da cidade: um plano “radical” de desburocratização, “para facilitar abertura de novos negócios e a expansão dos já existentes”, e um programa de refinanciamento de dívidas. Este último, que será enviado como projeto de lei para o legislativo municipal, será direcionado tanto a pessoas jurídicas como a pessoas físicas.

Saúde

Com críticas ao Governo Federal, Ivo Gomes destacou a preocupação com a chegada da vacina contra Covid-19. A Prefeitura de Sobral, informou, já adquiriu 200 mil seringas e agulhas — suficiente para aplicação das duas doses em 100 mil pessoas.

Durante a posse, o prefeito também destacou outras iniciativas na Saúde, como a implementação do Hospital Municipal de Sobral. “Com o funcionamento, será possível a realização de cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, exclusivas para moradores de Sobral”.

Posse

Em outros municípios da Região Norte, os novos gestores também assumiram os cargos nas prefeituras. Em Tianguá, Dr. Luiz (PSD) segue à frente do Executivo municipal após um curto mandato: ele venceu as eleições suplementares de 2019 na cidade. Antes disso, ele havia sido eleito em 2016 e sido cassado em 2018.

Em Camocim, Betinha Magalhães (PDT) foi empossada como prefeita junto ao vice, Dr. Ismael Pinheiro (PSD).

Ela sucede a aliada Mônica Aguiar e contou com o apoio do deputado estadual Sérgio Aguiar. Em Itapipoca, Felipe Pinheiro (PT) foi empossado na manhã de ontem na Câmara Municipal. A chapa formada pelo petista e pela vice, Dra. Jocelia (MDB), derrotou o candidato a reeleição, João Barroso (PSDB).

Instabilidade

Em Viçosa do Ceará, José Firmino (MDB) foi reeleito em novembro, mas decisão da Justiça Eleitoral cassou o diploma dele e do vice, Dr. Marcelo (MDB). Apesar de estar impedido de tomar posse, Firmino publicou fotos nas redes sociais e informou ter sido empossado na Câmara Municipal de Viçosa do Ceará.

O processo ainda está em tramitação. Até o fechamento desta edição, José Firmino não respondeu aos contatos.