Prioridades e defesa de cooperação: veja os destaques do discurso de Sarto na posse como prefeito

O prefeito Sarto Nogueira (PDT) tomou posse nesta sexta-feira (1º), na Câmara Municipal de Fortaleza, ao lado de seu vice Élcio Batista (PSB). No primeiro discurso como principal representante da Capital, o gestor agradeceu à população pelos votos e ao ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) pela parceria, a quem chamou de “líder político carismático e inspirador”.

Sarto reafirmou ainda seu compromisso como prefeito de “todos e todas” e elogiou a coragem e a resiliência da população no enfrentamento às crises política, econômica e de saúde atuais. Além disso, relembrou os tempos em que atuou como parlamentar e presidente da Câmara e disse que os vereadores podem esperar dele “o máximo de respeito e diálogo”.

Confira os destaques do discurso do prefeito:

Desigualdade social

Sarto disse que Fortaleza é uma cidade “historicamente desigual” e que, apesar dos avanços nas gestões do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), é preciso ainda “‘reduzir’ as condições de vida dos mais ricos e dos mais pobres”, condições acentuadas pela pandemia de Covid-19.

Saúde

“Não há tempo nem espaço para o negacionismo que despreza a ciência”, declarou o prefeito, se referindo ao plano para a vacinação da população contra a Covid-19. Ele aproveitou para pedir o apoio da Câmara Municipal, independentemente de bandeiras, partidos e ideologias, na “missão de superar a pandemia”.

Educação

A volta às aulas presenciais também foi bastante citada pelo gestor como prioridade para os primeiros meses à frente do executivo.

Economia

“Temos que promover a geração econômica com geração de emprego e renda para jovens e mulheres, espacialmente”, ressaltou Sarto.

Cooperação governamental

Ainda tomando a pandemia como mote, o prefeito destacou que a união entre as esferas municipal, estadual e federal é indispensável, principalmente, no que se refere a vacina. “Quero deixar claro minha intenção de deixar o diálogo aberto, franco e republicano com todos os planos, nacional, estadual e municipal, para defender o interesse de nossa gente”.