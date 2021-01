'Que prefeitos empossados possam cumprir a missão que o povo lhes deu', diz Camilo na posse de Sarto

Durante a posse do prefeito eleito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), mandou recado aos outros prefeitos empossados nesta sexta-feira (1º) no Ceará. O petista também falou sobre a vacina contra a Covid-19: “é a única forma de voltarmos à normalidade”, afirmou. O governador participou da solenidade virtualmente.

“Encerramos um dos anos mais desafiadores, que mexeu com nosso planeta e exigiu de nós gestores esforço de união e cooperação”, disse. Ele aproveitou a avaliação para destacar a parceria com o prefeito Sarto. “É um homem sensível e com capacidade de diálogo, apaixonado por Fortaleza. Não tenho dúvida de que ele ampliará e dará continuidade ao trabalho dos últimos anos”, disse.

“Quero parabenizar e desejar boa sorte também aos outros 183 prefeitos que tomaram posse hoje no Ceará, que possam cumprir a missão que o povo cearense lhes deu”, disse.

Vacina

O petista também falou dos desafios para os gestores, destacando a distribuição das vacinas. “A pandemia continua, temos o grande desafio de, neste ano de 2021, realizar a vacinação. Não mediremos esforços para vacinarmos a maior parte da população no tempo mais rápido possível”, disse.

Camilo Santana também apontou o retorno às aulas presenciais como prioridade. “É urgente e necessário o retorno presencial das aulas presenciais de forma segura. Por isso tenho defendido os professores na primeira fase de vacinação. É fundamental ter mais segurança para que esse grupo seja incluído na primeira fase”, acrescentou.

O governador agradeu, ainda, aos profissionais de saúde. “Eles dedicaram a vida para salvar e acolher os irmãos e irmãs de Fortaleza e do Ceará”, disse.