Com discurso pela unificação, Vitor Valim toma posse em Caucaia

Com o discurso pela unificação, Vitor Valim (Pros) tomou posse ontem como prefeito de Caucaia. Eleito em uma disputa acirrada contra o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD), o novo gestor reforçou que a eleição está superada e que irá governar para todos os cidadãos caucaienses. Ele destacou ainda áreas prioritárias na gestão, como a limpeza pública e a educação. A curta solenidade em Caucaia, na qual foram empossados Vitor Valim e o vice, Deuzinho Filho (Republicanos), ocorreu de maneira virtual, de acordo com a indicação de autoridades sanitárias.

O formato se repetiu em outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza. Nos discursos dos novos prefeitos, os impactos causados pela pandemia da Covid-19 foram os principais desafios citados, principalmente para este primeiro ano de mandato.

Prioridades

Segundo maior colégio eleitoral do Estado, Caucaia foi cenário de uma disputa eleitoral acirrada, com uma diferença de pouco mais de três mil votos no segundo turno. Em seu discurso, Valim ressaltou que será "prefeito de 100% dos cidadãos caucaienses" e que terá como uma das prioridades "unificar a nossa cidade".

Além disso, o prefeito detalhou as prioridades para o início da gestão. Dentre elas, a limpeza pública - problema histórico na cidade. "Precisamos de uma força-tarefa para limpar a cidade", afirmou.

Ações na saúde e educação também foram detalhadas pelo gestor. Entre as citadas, a distribuição dos tablets para professores e alunos, além de internet de qualidade em escolas e postos de saúde. "Também queremos abrir três postos de saúde 24 horas", citou Valim.

Legislativo

Outro desafio da nova gestão será a relação com o Legislativo municipal. Os 23 vereadores eleitos também foram empossados ontem, em evento presencial na Câmara Municipal de Caucaia.

Retornando à Câmara Municipal de Caucaia após oito anos, Dr. Tanilo (PDT) foi eleito presidente da Casa com 22 votos e um em branco. O advogado é aliado de Naumi Amorim e, portanto, deve fazer oposição ao prefeito.

Tanilo prometeu conduzir os trabalhos com "democracia, tranquilidade, trabalho e transparência".

Maracanaú

Roberto Pessoa (PSDB) foi empossado na Prefeitura de Maracanaú. Ex-prefeito da cidade, o tucano irá suceder o aliado Firmo Camurça (PSDB), que, após oito anos no comando do Executivo municipal, será titular da Secretaria de Relações Institucionais na gestão de Pessoa.

A solenidade ocorreu de forma virtual, logo após a posse dos parlamentares eleitos para a Câmara Municipal de Maracanaú. Durante o discurso, Pessoa citou a vacinação como uma das prioridades na gestão. "Antes de assumir, eu já estava preocupado com isso", destacou o gestor.

"Estive em São Paulo e assinamos um protocolo de intenção para adquirir vacina do Instituto Butantan, para que o povo de Maracanaú seja um dos primeiros a tomar vacina", disse. Ele também citou a saúde e a educação como prioridades para este início de gestão no município.

"Queremos universalizar a creche em tempo integral e multiplicar as escolas de idiomas. Na saúde, vamos construir duas UPAs", detalhou o prefeito tucano.