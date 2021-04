Ex-ministros da Saúde, Mandetta e Teich serão os primeiros convocados pela CPI da Covid

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou, durante a reunião desta quinta-feira (29), a convocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e dos ex-ministros da pasta no governo Jair Bolsonaro: Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello.

Na quarta-feira (28), Queiroga já havia falado sobre a possibilidade de convocação e afirmou que discutirá "abertamente" suas ações e prestará as informações solicitadas pelos senadores. A maior preocupação do ministro é com "CTI", uma provável referência à sigla para Centro de Terapia Intensiva.

"A minha preocupação imediata é com CTI. A CPI é atribuição do parlamento, se eles me convocarem eu vou lá, e vou discutir abertamente o que eu tenho feito no Ministério da Saúde. Vocês todos estão vendo", destacou em pronunciamento no Palácio do Planalto.

Além dos ex-ministros, os senadores também aprovaram a convocação do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres.

Cronograma

Na sessão os parlamentares definiram o seguinte calendário:

Mandetta e Teich devem prestar depoimento na próxima terça-feira (4);

Eduardo Pazuello será ouvido na quarta-feira (5);

Marcelo Queiroga e Barra Torres serão ouvidos na quinta-feira (6).

O cronograma de convocações foi definido pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Wajngarten

Outro nome sugeridos por Renan Calheiros para ser ouvido na CPI é o do ex-secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten. No entanto, por falta de acordo entre os parlamentares, o requerimento não foi apreciado nesta quinta-feira. A previsão é que ela seja votado na próxima terça-feira (4).

O interesse da comissão em ouvir o ex-secretário do governo federal é baseado na entrevista que ele concedeu à revista "Veja", na qual disse que houve “incompetência” do Ministério da Saúde durante as negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Pfizer, oferecidas ao governo brasileiro em agosto de 2020. Oferta que foi recusada.