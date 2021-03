Empresário de 47 anos é o primeiro suplente do senador Major Olimpio

O empresário Andre Luiz Giordano, de 47 anos é o primeiro suplente do senador Major Olimpio (PSL-SP), que morreu vítima da Covid-19 na última quinta-feira (18). Ele será convocado pelo Senado Federal para ocupar a cadeira que era do parlamentar. As informações são do G1.

Major Olimpio, de 58 anos, era líder do PSL na Casa e teve morte cerebral confirmada pelos profissionais de saúde que o acompanhavam. Ele estava internado desde o começo deste mês em São Paulo.

Procurada, a assessoria de imprensa do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), não informou quando o primeiro suplente será convocado e empossado, caso ele queira de fato assumir o cargo.

Atual ministro da Ciência e Tecnologia do Governo Federal, o astronauta Marcos Pontes é o segundo suplente de Major Olimpio. Se Andre Luiz Giordano assumir o cargo, ele passará a ser o primeiro na linha sucessória da chapa.

Trajetória

Nascido na capital de São Paulo, Alexandre Luiz Giordano é proprietário do grupo Família Giordano Indústria e Comércio, que faz montagem de estruturas metálicas, de acordo com a Receita Federal.

Também segundo a instituição, a empresa presta serviços de montagem e aluguel de andaimes, de engenharia, de arquitetura e táxi aéreo, mas como atividade secundária. E ainda faz comércio varejista de ferragens e ferramentas.

Em 2018, Andre Luiz Giordano declarou R$ 1,5 milhão em bens à Justiça Eleitoral. Na ocasião, ele concorreu na chapa de Major Olimpio ao Senado Federal.

Participação societária

Conforme a Justiça Eleitoral, o primeiro suplente tem também participação em empresas que, informa a Receita Federal, atuam no comércio atacadista de produtos originários de extração mineral; extração de calcário e fabricação de cimento.

Andre Luiz tem ainda participação societária em uma empresa que, entre as demais atividades, faz aluguel de maquinários e coleta de resíduos não perigosos.