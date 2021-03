Críticas e desejos de boa sorte: o que dizem os políticos cearenses sobre novo ministro da Saúde

Após a confirmação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de que o médico Marcelo Queiroga é o novo ministro da Saúde, políticos cearenses repercutiram, na noite desta segunda-feira (15), a terceira troca no comando da pasta, que ocorre no momento mais crítico da pandemia no País.

O general Eduardo Pazuello deixa o cargo, dez meses após assumir interinamente a função, dos quais seis meses foram como efetivo.

Repercussão entre parlamentares

“A nomeação do quarto ministro da saúde em plena pandemia atesta definitivamente a incompetência do governo Bolsonaro. O general destrambelhado que deixa o cargo depois de 280 mil mortes mancha também o nome do exército. O povo quer eficiência e não politicagem barata”, escreveu o senador Cid Gomes (PDT).

O deputado José Guimarães (PT), líder da minoria na Câmara, criticou "desorganização do governo com a gestão da pasta. "O fato do ministério da Saúde ter seu 4º ministro, diz bem da desorganização desse governo! Um governo sem rumo e sem nenhuma perspectiva de mudança. Um desastre econômico, social e sanitário", escreveu nas redes sociais.

Ao defender a “massificação urgente da vacina” no Brasil como uma estratégia para salvar vidas, o deputado Heitor Freire (PSL) disse torcer para o sucesso de Queiroga no enfrentamento da pandemia. “Torço para que consiga conduzir os próximos passos com sabedoria e amparado na ciência. Precisamos focar em solução”, pontuou.

Desejo muito sucesso ao novo ministro Marcelo Queiroga. Agora é hora de focar em soluções para o Brasil. A vacinação em massa é a principal saída para salvar vidas e retomar a nossa economia. — Heitor Freire (@HeitorFreireCE) March 16, 2021

Já o deputado Idilvan Alencar escreveu que “o Brasil é o único país no mundo que, em meio à pandemia, trocou três vezes de ministro da Saúde”. Para o parlamentar do PDT, “o resultado de tanta desorganização não poderia ser outro: colapso na saúde de todo o país. A conta tem sido bastante cara. E o valor é cobrado em vidas".

O deputado Capitão Wagner (Pros) defende que "ao novo Ministro da Saúde do Brasil, devemos não só desejar boa sorte, mas que ele use seus conhecimentos com autonomia e pulso para adotar as medidas cabíveis e necessárias para tirar nosso país dessa situação caótica na saúde e na economia. Nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso. O Brasil precisa seguir em frente e é importante a nossa nação apoiá-lo", diz.

Danilo Forte, do PSDB, crê que o novo comandando da Saúde no Brasil poderá fazer um bom trabalho e aposta na capacidade que o País tem na vacinação em massa.

“Há de ser uma nova esperança para encontrar uma solução capaz de minimizar o sofrimento da família brasileira, a busca pela vacina é a prioridade maior e a mais fácil de se estancar esse crescimento de contaminação e de óbitos advindos da Covid. Acredito no trabalho, na ciência e na capacidade de vacinação que o Brasil tem”, disse o deputado em entrevista ao Diário do Nordeste.

Estreante no mandato como vereador em Fortaleza, Carmelo Neto (Republicanos), defensor do Governo Bolsonaro, agradeceu ao general Pazuello “pelos serviços prestados à nação”. Apoiador do governo Bolsonaro, ele também desejou boa sorte ao novo ministro: “conte comigo”, escreveu.

Líderes no Executivo

O governador Camilo Santana (PT) desejou sorte ao novo ministro. “Que ele tenha todo o apoio e as condições necessárias para fazer um trabalho de acordo com a ciência, sem a interferência negacionista que tanto mal tem feito ao País”, disse o petista em seus perfis nas redes sociais.

Desejo boa sorte ao dr Marcelo Queiroga nesse enorme desafio no Min da Saúde no momento mais crítico da pandemia. Que ele tenha todo o apoio e as condições necessárias para fazer um trabalho de acordo com a ciência, sem a interferência negacionista que tanto mal tem feito ao país — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) March 15, 2021

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), fez votos para que o cardiologista Marcelo Queiroga “cumpra essa nobre missão de forma firme e comprometida com a vida dos brasileiros, seguindo o que preceituam a ciência e as autoridades sanitárias”.

Para Sarto, “os números crescentes de casos, hospitalizações e óbitos em todo o País são a maior evidência de que não há lugar para o obscurantismo”.