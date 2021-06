Beneficiado por nova regra no orçamento, deputado cearense privilegia prefeitos aliados

Das 27 prefeituras eleitas pelo PSD no Ceará, em 2020, 22 delas foram beneficiadas com o recebimento de maquinários de obras pesadas na última quinta-feira (10). A destinação dos equipamentos partiu do deputado federal Domingos Neto (PSD), que indicou R$ 60 milhões à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para a compra dos equipamentos enquanto relator do Orçamento da União 2020.

Entre as gestões beneficiadas está justamente a de Tauá, berço político da família do parlamentar, onde a prefeitura é comandada por sua mãe, Patrícia Aguiar (PSD).

Ao todo, 30 prefeitos cearenses – sendo 22 do PSD – foram até o município, na semana passada, onde Domingos Neto fez uma cerimônia para a distribuição dos tratores, motoniveladoras, escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras e pás-carregadeiras.

As únicas prefeituras comandadas por quadros do PSD que não receberam os equipamentos foram as de Barreira, Icapuí, Iguatu, Pedra Branca e Solonópole. Nas redes sociais, o deputado informou que o evento da semana passada foi apenas a primeira rodada de distribuição dos recursos.

Correligionário do parlamentar, o prefeito de Tejuçuoca, José Antunízio de Brito, conhecido como Britinho, comemorou a chegada da pá mecânica ao município. “Faz uma diferença grande para nós na recuperação de estradas, e é um equipamento que é difícil para um município pequeno angariar recursos próprios suficientes para adquirir”, disse.

Origem e destino

Ao jornal O GLOBO, a Codevasf detalhou como os R$ 60 milhões destinados pelo deputado foram usados. Segundo a Companhia, foram compradas dez retroescavadeiras (R$ 246 mil cada), onze pás-carregadeiras (R$ 234 mil), sete motoniveladoras (R$ 457,8 mil) e três escavadeiras hidráulicas (R$ 432,1 mil).

De acordo com Domingos Neto, esses recursos saíram das chamadas “emendas de relator”, instrumento que dá ao parlamentar que relata o Orçamento autonomia para indicar o destino de vultosa quantia em investimentos.

Ao todo, só em 2020, esse dispositivo foi responsável por definir a aplicação de R$ 20 bilhões do orçamento. Como o deputado cearense foi o relator do Orçamento daquele ano, ele teve autonomia de remanejar esses recursos e negociar com outros parlamentares onde seriam aplicados.

As emendas de relator causam polêmica por darem a poucos o poder sobre uma quantidade significativa de recursos, bem acima do que podem indicar os demais parlamentares.

No fim de maio, o Ministério da Economia editou uma portaria modificando a liberação dos recursos do orçamento para esse tipo de mecanismo. Na prática, a liberação dá mais poder ao Congresso sobre o orçamento e, em tese, melhora o apoio ao governo nas casas.

A mudança fez com que críticos da medida dessem ao mecanismo o nome de "orçamento paralelo". A medida, como é o caso do parlamentar cearense, acaba causando distorções.

Tauá

Boa parte dessas emendas de relator foi destinada por Domingos Neto à Prefeitura de Tauá. A cidade foi a que recebeu maior valor em repasses, considerando as transferências diretas para as prefeituras. Ao todo, foram R$ 146 milhões no final do ano passado.

Ao Diário do Nordeste, Domingos Neto negou qualquer conduta ilegal.

Domingos Neto Deputado federal “É missão do parlamentar brigar para conquistar recursos para seu estado e seus municípios, e fiquei muito feliz em poder ajudar ao nosso estado”, disse. “Esses equipamentos são fundamentais para que os municípios possam ter as condições de executar obras como estradas e obras hídricas”

Emendas de relator

A mudança, feita por meio de portaria, fez com que o Governo Federal flexibilizasse as regras para que o Executivo cumpra as recomendações de destinação de recursos das emendas de relator. Na prática, os parlamentares passam a ter mais poder sobre o destino das emendas.

Essa alteração nas regras ocorre na esteira de uma polêmica. O Governo Federal foi acusado de usar as “emendas de relator” como forma de ampliar a influência de parlamentares na destinação de recursos da União. Através dessa articulação, congressistas alinhados ao Governo Federal acabaram direcionando montante superior aos R$ 16 milhões a que tem direito.

