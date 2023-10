Vivo inicia recrutamento para pessoas com deficiência; há vagas em Fortaleza

A Vivo fará, a partir de 1º de novembro, uma feira de recrutamento para pessoas com deficiência (PCDs). A feira terá formato virtual e servirá para apresentar a empresa, os benefícios e as oportunidades a candidatos. O processo seletivo também será completamente online. Interessados podem se inscrever em plataforma da empresa.

Serão disponibilizadas, ao todo, 250 vagas para diferentes áreas da companhia, como atendimento ao cliente, lojas, engenharia, call center de vendas, recursos humanos e áreas administrativas, comerciais, de tecnologia, projetos e operações. As oportunidades são em Fortaleza, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Salvador, São Luís, Recife, Belém, Manaus, Rio Branco, Belo Horizonte, Brasília, Florianópolis e Porto Alegre.

Para participar do recrutamento, é necessário ter ensino médio completo e conhecimento em informática, no pacote Office. Outras experiências profissionais serão diferenciais. Além disso, a empresa ressalta que é importante ter um perfil "consultivo, analítico, inquieto, curioso e colaborativo".

"A chegada desses novos colaboradores vem para fomentar a criatividade e a inovação, reforçando ainda mais o ambiente aberto e inclusivo que estamos construindo na companhia", diz Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

Veja também

O salário é compatível com o oferecido no mercado.

Benefícios

Entre os benefícios oferecidos pela empresa, estão:

Vale-refeição e transporte;

Programa de participação nos resultados;

Seguro de vida;

Licença parental;

Day off de aniversário;

Smartphone;

Desconto especial em linha fixa;

Banda larga, TV por assinatura e apps, além de plano de saúde e odontológico.

Além disso, os colaboradores selecionados no recrutamento terão isenção de coparticipação no plano de saúde e poderão ter acesso a convênios com mais de 50 instituições de ensino, entre universidades e escolas de idiomas.