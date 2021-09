Vestibular ITA 2022 prorroga inscrições

O concurso público do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) para ingresso em 2022 teve inscrições prorrogadas. Agora, candidatos que busquem oportunidades no quadro de oficiais engenheiros da ativa e da reserva por graduação em Engenharia podem se inscrever até 20 de setembro. Ao todo, são 150 vagas.

Candidatos podem se inscrever exclusivamente via internet, devendo pagar taxa de participação de R$ 170.

O prazo de solicitação de isenção já foi encerrado — a lista com as solicitações deferidas está disponível no site do vestibular, na guia Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição (SIPTI).

O certame visa a selecionar candidatos que possuam certificado de conclusão do Ensino Médio ou que estejam em fase de conclusão em 2021, aprovados ao término do período letivo.

O ITA oferece oportunidades nas seguintes áreas da Engenharia: Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica.

Alunos do ITA recebem bolsa de estudo que compreende ensino e alimentação. Há ainda benefícios de moradia e atendimento ambulatorial médico-odontológico, caso os alunos atendam aos critérios postulados.

Processo seletivo

As oportunidades são direcionadas a brasileiros natos de ambos os sexos, desde que não completem 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2022, ano da matrícula para ingresso na graduação.

Os inscritos serão avaliados em três fases no certame: por meio de provas escritas, exame de escolaridade e Inspeção de Saúde (Inspsau).

As avaliações escritas, previstas para serem aplicadas nos dias 2, 24 e 25 de novembro de 2021, serão compostas das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Física, Química e Redação.

As provas serão realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória.

Curso

O curso de graduação em Engenharia no ITA tem duração de cinco anos. Nos dois primeiros, os alunos participam do curso fundamental, com conteúdos básicos de engenharia; nos três últimos, os estudantes veem conteúdos específicos da área escolhida.

Conforme o edital do processo seletivo, do total de vagas para o ano letivo de 2022, 30 são reservadas para optantes pela carreira militar, exclusivamente para quem se interesse em ingressar no Quadro de Oficiais Engenheiros (QOEng) da Ativa da Força Aérea Brasileira (FAB).

As outras 120 são direcionadas para não-optantes à carreira militar, destinadas aos candidatos que não tenham interesse em ingressar no Quadro de Oficiais Engenheiros da Ativa da FAB, mas ingressando no Quadro de Engenheiros da Reserva da Aeronáutica. Dessas, 96 vagas são reservadas à ampla concorrência; as 24 restantes, a candidatos autodeclarados negros. A opção pelas vagas deverá ser feita no ato da inscrição.