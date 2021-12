Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (27)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (27), inscrições abertas para três concursos públicos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE), Controladoria-Geral da União (CGU) e na Prefeitura de Iguatu.

Veja os concursos públicos abertos

IBGE

Candidatos interessados em alguma das 206.891 vagas temporárias de níveis fundamental e médio para o Censo Demográfico 2022 têm até as 16h do dia 29 de dezembro para garantir a inscrição no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Nesta seleção, foram disponibilizadas 183.021 vagas para Recenseador; 5.450 para Agente Censitário Municipal e outras 18.420 para Agente Censitário Supervisor (ACS). Os salários chegam a R$ 2.100,00.

Recenseador

Vagas: 183.021

Salário: Não informado

Contrato: Até três meses

Jornada: 25 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 57,50

Vagas: 5.450

Salário: R$ 2.100,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Vagas: 18.420

Salário: R$ 1.700,00

Contrato: Até cinco meses com possibilidade de prorrogação

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Taxa de inscrição: R$ 60,50

Outros dois editais do IBGE com 1.781 vagas temporárias para Agente Censitário de Administração e Informática e outras 31 para Coordenador Censitário de Área inscrevem interessados até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2022.

Agente Censitário de Administração e Informática (Acai)

Vagas: 1.781

Remuneração: R$ 1.700,00

Previsão de duração do contrato: 5 meses Coordenador Censitário de Área (CCA)

Vagas: 31

Remuneração: R$ 3.677,27

Previsão de duração do contrato: 7 meses

PREFEITURA DE IGUATU

A Prefeitura de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, lançou edital para concurso público com 300 vagas para ocupação imediata e 191 para cadastro de reserva, totalizando 491. As oportunidades são para cargos para os níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior com inscrições até o dia 31 de dezembro.

Vagas: 491

Inscrições: Até 31 de dezembro

Provas: 30 de janeiro de 2022

Os salários vão de um salário mínimo (R$1.100) a R$ 9.570, a depender da função. A carga horária varia de 30 a 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) — responsável pelo certame.

CGU

Já publicado, o edital do concurso público da Controladoria-Geral da União (CGU) abriu 375 vagas, sendo 300 para o cargo de auditor federal, de nível superior; e 75 para técnico federal, que exige nível médio. Os salários vão até R$ 19,1 mil.

Das 375 vagas, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% (vinte por cento) aos que concorrerem a cotas para negros.

O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final.

As inscrições devem ser feitas no site da banca FGV entre 3 de janeiro e 1º de fevereiro, mediante pagamento da taxa de inscrição de R$ 80 (nível médio) e R$ 120 (nível superior).

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 20 de março, em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO).

As despesas decorrentes da participação no concurso público, inclusive deslocamento, hospedagem e

alimentação, correm por conta dos candidatos.

Vagas: 300 para auditor federal de Finanças e Controle (nível superior) e 75 de técnico federal de Finanças de Controle (nível médio);

Inscrições: 3 de janeiro de 2022 a 1º de fevereiro de 2022;

Provas: 20 de março de 2022.