Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (10)

O Ceará tem diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (10). São ofertadas vagas para diversas áreas, com salários de até R$ 18 mil.

Guarda Municipal de Fortaleza

A Guarda Municipal de Fortaleza tem concurso público com inscrições abertas. São mil vagas, com reserva para candidatos negros e com deficiência.

Os interessados devem se inscrever até 6 de maio no site do Idecan, mediante pagamento de taxa de R$ 135.

O salário é de R$ 3.152,78, com auxílio-alimentação. Outras vantagens inerentes ao desempenho da função podem ser acrescidas. Os aprovados farão parte do efetivo da Capital.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Parambu

A Prefeitura de Parambu tem concurso público com inscrições abertas para diversos cargos. São 114 vagas de nível médio e superior.

Entre as funções, estão: assistente social, psicólogo, médico, veterinário, agente administrativo, fiscal, analista, engenheiro civil e professor de diversas áreas.

Os interessados devem se inscrever até 11 de abril no site do Instituto Consulpam. As remunerações variam de R$ 1302 a R$ 6.000, com carga-horária de 20 ou 40 horas semanais.

>> Confira o edital completo

Prefeitura de Pacajus

Procurador

A Prefeitura de Pacajus reabriu as inscrições para o concurso público para Procurador. Há uma vaga de posse imediata e duas de formação de cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever até 20 de abril no site do Instituto Consulpam. É necessário ter diploma em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O salário base é de R$ 6.000, com carga-horária de 24 horas semanais.

>> Confira o edital completo

Concurso ESA 2023

A Escola de Sargentos das Armas tem concurso público com 1.095 vagas com ganhos iniciais de R$ 3,8 mil.

Agendadas para outubro, as provas serão aplicadas nas 27 capitais e em outras 12 cidades, totalizando 39 municípios contemplados, incluindo Fortaleza.

As inscrições acontecem até o dia 26 de abril, com taxa de participação fixada em R$ 95.

>> Confira o edital completo

Jovem-aprendiz dos Correios

Os Correios têm seleção para Jovem Aprendiz com 4.382 vagas. São selecionados candidatos para diversas cidades, entre elas Fortaleza. As inscrições estão abertas até 21 de abril no site dos Correios.

Há reserva de 10% das vagas para candidatos com deficiência e 20% para pretos e pardos. A jornada é de 20 horas semanais, divididas em atividades teóricas e práticas.

Os candidatos devem ter entre 14 e 21 anos e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental. A remuneração é de salário-mínimo hora, vale-transporte e vale-refeição.

>> Confira o edital completo