Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Diversos concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20). Há vagas para órgãos públicos e privados, com salários que chegam a R$ 17,9 mil.

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Veja:

Veja também Papo Carreira Quando sai o resultado do Sisu 2025? Veja data prevista para divulgação pelo MEC Papo Carreira Prefeitura de Brejo Santo, no Ceará, abre inscrições de concurso público com salários de até R$ 13 mil; veja edital

Concurso do MPU

O Ministério Público da União (MPU) está com 152 vagas abertas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas e unidades da federação, incluindo o Ceará. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas. Haverá também a criação de cadastro de reserva.

>>> Veja o edital

As inscrições seguem até o dia 27 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o certame. É necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista.

Ebserh

O concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) oferece 545 vagas e formação de cadastro de reserva, incluindo 198 oportunidades na área médica, 330 na área assistencial e 17 na área administrativa.

As inscrições encerram nesta segunda-feira (20), por meio do site da Fundação Getúlio Vargas. As oportunidades são destinadas a 45 hospitais universitários federais e à administração central da Ebserh. Os salários variam de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

> Edital Área Médica

>> Edital Área Assistencial

>>> Edital Área Administrativa

Prefeitura de Brejo Santo

A Prefeitura Municipal de Brejo Santo, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O certame também oferta 601 vagas para cadastro de reserva.

Há oportunidades para diversos cargos, como professor, fonoaudiólogo, motorista, médico generalista, enfermeiro, psicólogo, fiscal ambiental, auxiliar de farmácia, entre outros.

A remuneração inicial varia de R$ 1.412 a R$ 13.377,59, a depender da função e da carga horária.

>>> Veja o edital na íntegra

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, por meio do site da Universidade Regional do Cariri (URCA), responsável pela organização do certame.

ICMBIO

As inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram reabertas, segundo novo cronograma divulgado no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme o novo prazo, as inscrições vão até as 18h do dia 27 de janeiro. Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, organizadora do processo seletivo.

É ofertado um total de 350 vagas de nível superior, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

Outra alteração diz respeito à data das provas objetivas e discursiva, que seriam aplicadas no dia 23 de fevereiro e foram adiadas para o dia 30 de março.

Marinha

A Marinha divulgou o edital de um novo concurso com 1.680 vagas para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais. As inscrições abrem nesta terça-feira (21) e seguem até o dia 7 de março. A oportunidade para fuzileiro naval requer que os candidatos tenham nível médio.

O salário é de R$ 2.294,50, após a formação. Durante o curso, o candidato receberá bolsa-auxílio de R$ 1.303,90.

Para participar, é preciso cumprir alguns requisitos, como: ter menos de 22 anos no dia 30 de junho de 2026; não ser casado; não ter tatuagem com alusão a ideologias terroristas ou extremistas.

>> Confira edital completo

Para se inscrever, é preciso acessar o site da Marinha.

Estágio na Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para estágio em todo o Brasil. As vagas são para estudantes dos níveis médio, superior (graduação) e pós-graduação, com carga horárias que variam entre 20h e 30h horas semanais. A depender da escolaridade, as bolsas podem chegar a R$ 1.665,25.

>>> Edital para nível médio e superior

>>> Edital para pós-graduação

As inscrições seguem até as 12h do dia 5 de fevereiro por meio de dois sites, ambos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Um dos endereços eletrônicos é destinado para os candidatos do nível médio e graduação, já o outro é exclusivo para os que estão na pós-graduação.

Para os alunos de nível superior, as vagas são destinadas para diversos cursos, como Administração, Direito, Design, Economia, Jornalismo, Enfermagem, Engenharias, Medicina, Farmácia, Nutrição e Química.

Estágio na Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) está com inscrições abertas para seleção de oito estagiários, distribuídos em seis áreas diferentes de conhecimento. É possível se candidatar a uma das oportunidades até o dia 28 de janeiro.

O certame é voltado para estudantes do Ensino Superior, que estejam cursando uma das seguintes graduações:

Administração;

Tecnologia da Informação;

Serviço Social;

Contabilidade;

Direito;

Psicologia.

Os interessados em se candidatar devem se inscrever, gratuitamente, pelo portal de seleções da Funceme. Os selecionados receberão bolsa no valor de R$ 831,52, além de auxílio-transporte e seguro de vida.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp.