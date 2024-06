Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (17)

Concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (17), com salários que chegam a R$ 16 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Cogerh

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh) está com processos seletivos de estágio de nível superior para as Gerências Regionais nas cidades de Quixeramobim e São Benedito, no Interior do Ceará.

As inscrições devem ser feitas até o próximo dia 23 de junho enviando histórico e currículo atualizado ao e-mail lucas.lima@cogerh.com.br, com o nome e a vaga para a qual o candidato deseja concorrer especificados no assunto. Também é possível acessar a vaga disponível no portal do CIEE.

O estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da companhia. A jornada será de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias no período da manhã ou da tarde, com bolsa no valor de R$ 787,89 mensais.

TRT Ceará

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região - Ceará (TRT-CE) oferta duas vagas para o cargo de técnico judiciário - área administrativa e cadastro de reserva para os demais cargos de servidores.

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca examinadora contratada para aplicar as provas, que ocorrerão no dia 1º de setembro, em Fortaleza. Todos os cargos exigem nível superior de escolaridade, e a remuneração inicial pode chegar a R$ 16.035,69.

O prazo para inscrições no concurso será aberto às 10h desta segunda-feira (17) seguindo até as 23h59 do dia 12 de julho (horários de Brasília), no Portal do Candidato do site da FCC. A taxa de inscrição é de R$ 110 para os cargos de analista e de R$ 90 para os de técnico.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Ipueiras

A Prefeitura de Ipueiras está com inscrições abertas para concurso público com 240 vagas, além de formação de cadastro de reserva. Com salários de até R$ 14,3 mil, o certame seleciona candidatos com nível de escolaridade médio e superior.

Para se candidatar a uma das oportunidades, os interessados devem se inscrever, até 24 de junho, através do portal do Idib, e pagar a taxa de participação, que varia de R$ 110 (nível médio) a R$ 140 (superior).

>> EDITAL I

>> EDITAL II

>> EDITAL III

Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está com edital aberto de concurso público com 395 vagas. As oportunidades são para o nível superior e ofertam salários de até R$ 13.994,78. O prazo de inscrições segue aberto até 18 de julho. Os interessados devem se candidatar através do portal do Cebraspe — banca organizadora do certame.

As oportunidades serão distribuídas entre o TSE e os 26 tribunais regionais eleitorais, entre eles o do Ceará e do Distrito Federal. Somente o TRE do estado de Tocantins ficou de fora da seleção.

> VEJA EDITAL

Interessados em se candidatar a uma das vagas devem desembolsar o valor de R$ 85 para as oportunidades de técnico judiciário, e R$ 130 para as de analista judiciário. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da quantia.

Beach Park

O Beach Park está com 250 vagas abertas para trabalho temporário. As oportunidades são para o período de alta temporada, que corresponde aos meses de junho até agosto.

As vagas são para os cargos de Promotor(a) de Marketing, Recepcionista, Vendedor(a) de Loja, Monitor(a) de Esporte e Lazer, Instrutor(a) de Brinquedos, Atendente, Camareira, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais, Roupeiro, Mensageiro, Estoquista, Auxiliar de Logística, entre outros.

Algumas oportunidades exigem somente Ensino Médio e não pedem experiência prévia na função. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de junho, por meio do site de vagas do Beach Park.